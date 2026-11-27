“Non possiamo limitarci a chiedere alle nuove generazioni di credere nelle potenzialità della Sicilia, se poi non siamo in grado di offrire loro strumenti adeguati per entrare nel mondo del lavoro, avviare un’attività imprenditoriale o sviluppare un progetto di ricerca”. È il messaggio lanciato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, intervenuto questa mattina alle Officine Sandron di Palermo in occasione di Eco Sicily 2026, la manifestazione dedicata a sostenibilità, innovazione e sviluppo economico che ha registrato un’ampia presenza di studenti e giovani.

L’appello alle nuove generazioni: “Diteci cosa non funziona”

Rivolgendosi direttamente alla platea giovanile, l’esponente del governo regionale ha chiesto un dialogo diretto per tarare al meglio gli interventi pubblici, superando le distanze tra palazzi istituzionali e mondo reale.

“Ai ragazzi presenti oggi voglio rivolgere un appello: approfondite la conoscenza del tessuto produttivo siciliano, informatevi sulle opportunità di finanziamento, confrontatevi con gli imprenditori e con il mondo della ricerca – ha proseguito Tamajo –. Ma soprattutto segnalateci gli ostacoli che incontrate, dalla difficoltà di accesso al credito alla complessità delle procedure amministrative. Abbiamo bisogno di conoscere direttamente le vostre esigenze per costruire misure che rispondano a necessità reali e non soltanto a valutazioni fatte all’interno degli uffici regionali”.

Transizione ecologica e nuove competenze

Secondo l’assessore, la sfida ambientale sta ridisegnando l’intero sistema produttivo e impone un allineamento rapido tra il mondo della formazione e i fabbisogni reali delle aziende.

“La transizione ecologica sta modificando profondamente il sistema industriale. L’efficientamento energetico, il recupero delle materie prime, la gestione degli scarti di produzione e l’innovazione tecnologica richiedono competenze specialistiche e nuove figure professionali – sottolinea Tamajo –. È necessario rafforzare il rapporto tra scuole, università, centri di ricerca e imprese, affinché i percorsi formativi siano sempre più coerenti con le effettive esigenze del mercato del lavoro. Parallelamente dobbiamo sostenere le aziende siciliane che intendono investire nella riconversione dei propri processi produttivi, migliorandone la competitività e riducendone l’impatto ambientale”.

“Porte aperte in assessorato per valutare le idee”

Infine, l’impegno concreto a non far cadere nel vuoto l’entusiasmo emerso durante la manifestazione, offrendo un canale diretto negli uffici di via degli Emiri per accompagnare chi vuole fare impresa nell’Isola.

“Vorrei che il confronto avviato oggi proseguisse anche dopo questa manifestazione. Sono disponibile a incontrare, negli uffici dell’assessorato, studenti e giovani aspiranti imprenditori che abbiano proposte da sottoporci, per valutare la fattibilità dei loro progetti e individuare gli strumenti regionali più appropriati. Non possiamo garantire che ogni idea diventi un’impresa, ma possiamo lavorare affinché nessuna buona idea venga abbandonata per mancanza di informazioni o per difficoltà burocratiche”, spiega l’assessore.

“Non ritengo sia giusto – conclude Tamajo – chiedere ai giovani di rimanere in Sicilia soltanto per senso di appartenenza. È nostro dovere creare condizioni economiche e professionali che rendano questa scelta conveniente, sostenibile e competitiva rispetto alle opportunità offerte da altri territori. La capacità di trattenere le competenze e attrarre nuovi talenti deve diventare uno dei principali parametri attraverso cui valutare l’efficacia delle nostre politiche di sviluppo”.