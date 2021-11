la proposta di Nino Minardo

“È ora di togliere il limite dei due mandati consecutivi per tutti i sindaci“. È la proposta lanciata oggi dal segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo.

“Limite dei due mandati obsoleto e dannoso”

“Dalla legge per l’elezione diretta dei sindaci – prosegue Minardo – sono passati quasi trent’anni e nel frattempo la politica e la società, ad ogni livello, hanno subito profonde mutazioni. Il limite dei due mandati consecutivi oggi è obsoleto se non addirittura dannoso per le comunità. Apprezzo le iniziative che in Parlamento già ci sono per togliere questo limite così come ho apprezzato la recente presa di posizione dell’ANCI“.

Dimissioni di massa

In una nota, diffusa ieri da Anci Sicilia, si minacciavano dimissioni di massa: “I sindaci siciliani nell’impossibilità di offrire servizi adeguati a cittadini e imprese e di realizzare investimenti in vista dell’attivazione delle risorse del Pnrr a causa di una drammatica crisi di sistema si riuniranno domani, 13 novembre, in videoconferenza, per valutare eventuali dimissioni di massa”.

“La gravità della situazione – prosegue la nota – consiste nella impossibilità di approvare i bilanci per 250 su 391 Comuni siciliani, la cui restante parte ha già dichiarato il dissesto o è già sotto Piano di riequilibrio finanziario”. Nel corso dell’assemblea è emerso che le comunità dell’Isola “sono di fronte a una crisi di sistema drammatica e così vasta che prescinde dalle questioni amministrative e gestionali e dagli orientamenti politici”.

La proposta di Minardo

“Siamo in tanti a ritenere – continua Minardo – di dover garantire ai cittadini una guida con maggiore continuità ovviamente sempre confortata dal consenso degli elettori. Appare insensato che quella del primo cittadino sia l’unica figura istituzionale a subire questo vincolo. In parlamento sono diverse le proposte di legge in questo senso, tutte del centrodestra, ma nessuna è in corso di esame. Adesso – conclude Minardo – ne sto proponendo una io con lo scopo di coinvolgere le altre forze politiche e di raggiungere rapidamente l’obiettivo”.