Stop al televoto. Mutuando una frase in uso alla televisione italiana, BlogSicilia decide di sospendere in anticipo la possibilità di votare gli assessori regionali.

Imprevista e indecorosa corsa di segreterie politiche

L’iniziativa nata a metà febbraio come azione di animazione della community di BlogSicilia è diventata una imprevista e francamente imbarazzante corsa fra segreterie politiche, una sorta di campagna elettorale interna al governo della regione che non ci spaventiamo a definire ‘indecorosa’.

Stop anticipato

L’iniziativa doveva chiudersi il 2 marzo a mezzanotte. Ma quello che doveva essere un modo per raccogliere il pensiero dei lettori di BlogSicilia si è trasformato in qualcos’altro. Così BlogSicilia ha deciso di chiudere anticipatamente questa esperienza, di sospendere il voto. Una scelta che è stata assunta di concerto fra editore, direttore e conduttore della trasmissione, Casa Minutella, nella quale l’iniziativa era stata lanciata e in occasione della quale venivano comunicati i risultati parziali.

I motivi dello stop

I motivi dello stop sono stati spiegati dall’editore di BlogSicilia, Biagio Semilia, in diretta nell’edizione del 1 marzo di casa Minutella “questo gioco così non ci diverte più – ha detto – e francamente ci sembra imbarazzante questa corsa di segreterie politiche. Preferiamo fermare questa esperienza sperando che gli assessori e i loro collaboratori si dedichino a governare, impiegando le loro forze per cose molto più importanti”

I dati

Al momento dello stop imposto all’iniziativa erano stati raccolti 12521 voti espressi da circa 5000 numeri telefonici. Il regolamento prevedeva che da ogni telefono si potessero esprimere massimo 5 voti. Il podio tocca, nell’ordine, a Scilla, Samonà e Falcone. Il fondo a Scavone, Baglieri e Zambuto “Ma è una classifica che può essere letta anche al contrario – ha detto ancora Semilia – insomma gli ultimi saranno i primi”. Il dettaglio è visibile nella clip video annessa a questo articolo che racconta per intero la classifica

Il vero risultato è il sesto posto della classifica

L’unico vero risultato che conta per noi di BlogSicilia, però, è il posto sei della classifica. 652 lettori hanno, infatti, scelto di votare la tredicesima opzione offerta dal televoto “nessuno di questi”. Una sorta di voto contrario alla giunta di governo. Un voto che ha detto chiaramente che l’azione di questi assessori non è stata utile e positiva ma viene bocciata da questi voti.

Sono voti chiaramente non espressione di nessuna segreteria ma di libero pensiero. Una opzione, quella del voto contrario, che era stata, peraltro, inserita 24 ore dopo l’avvio0 del sondaggio su segnalazione proprio dei lettori. Una segnalazione che BlogSicilia ha raccolto ascoltando la propria community

Maturità politica cercasi

I primi segnali di questa assurda corsa si erano avuti già con liti ‘fratricide’ all’interno dei partiti consumate sui social proprio con alla base gli inviti a farsi votare ma a convincerci a sospendere tutto sono state le telefonate, i messaggi, le richieste di notizie sull’andamento del televoto; le segnalazioni delle segreterie che attivavano questo o quel gruppo, la constatazione che dopo ogni telefonata giunta in redazione o ai singoli della nostra squadra corrispondeva un improvviso incremento di voti per questo o per quell’assessore

Non tutti gli assessori, bisogna dirlo, hanno dato questo spettacolo indecoroso ma l’incremento esponenziale di queste telefonate nell’avvicinarsi della scadenza ci ha convito a sospendere tutto.

Non era questo lo spirito, non doveva essere questo l’effetto e ci dispiace dover constatare la totale assenza di maturità politica di una parte della nostra classe di attuali amministratori.