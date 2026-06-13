Bus sostitutivi per numerose tratte dei treni in Sicilia e perfino per alcuni intercity diretti a Siracusa. Bus al posto della tratta Agrigento Palermo, Caltanissetta Agrigento e modifiche anche lungo la Palermo Catania Messina.

Niente treno, c’è il bus sostitutivo per Agrigento

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee Palermo-Agrigento, Palermo-Catania, Roccapalumba-Caltanissetta e Caltanissetta-Agrigento da domani, domenica 14 giugno, Trenitalia prevede l’istituzione di un servizio con bus con collegamenti tra Agrigento Centrale e Palermo Centrale, Agrigento Centrale e Termini Imerese, Termini Imerese e Cerda/Montemaggiore-Belsito, Palermo Centrale/Bagheria e Cerda/Montemaggiore Belsito, tra Caltanissetta e Agrigento Centrale, tra Roccapalumba-Alia e Caltanissetta e tra Palermo Centrale e Caltanissetta.

Tempi di percorrenza più lunghi

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici, né di monopattini elettrici; non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Due week end di disagi sulla Messina Catania Siracusa

Due week end di disagi per modifiche alla circolazione ferroviaria anche nei fine settimana 13 e 14 giugno e 27 e 28 giugno, sulla linea Messina-Catania-Siracusa, per lavori programmati fra le stazioni di Giampilieri e Taormina-Giardini.

Vengono istituiti bus sostitutivi sulla linea Messina-Catania-Siracusa, fra le stazioni di Messina Centrale e Taormina-Giardini.

Dal 12 al 14 giugno e dal 26 al 28 giugno 2026, alcuni treni Intercity Giorno e Intercity Notte fra Messina e Siracusa verranno sostituiti con bus. Inoltre, i treni ICN 1956 e 1959 saranno interamente soppressi il 27 giugno.

Anche in questo caso si allungano i tempi di percorrenza e diminuiscono i posti disponibili. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

La sostituzione dei treni con bus serve per garantire interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla Linea Messina-Catania-Siracusa che vengono eseguiti proprio nei fine settimana 13 e 14 giugno e 27 e 28 giugno.

I lavori e gli orari di esecuzione

In particolare, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 di sabato 13 giugno e domenica 14 giugno e di sabato 27 giugno e domenica 28 giugno, saranno effettuati interventi di regolazione termica su tratti di binario fra le stazioni di Messina, Giampilieri, Alì Terme, S. Teresa Riva. Per consentire l’operatività dei cantieri, nella fascia oraria 7:00-13:00, la circolazione ferroviaria sarà sospesa nelle giornate di sabato fra Giampilieri e Taormina-Giardini e la domenica fra le stazioni di Messina Centrale e Taormina-Giardini.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.