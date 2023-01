Tra corso Calatafimi e via Marcellini

Rischio crollo in una strada a Palermo. L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di chiusura del tratto di strada Riserva Reale tra corso Calatafimi e via Tommaso Marcellini. Secondo quanto si legge nel provvedimento del primo cittadino, il divieto al transito veicolare e pedonale è stato deciso dal rischio di crollo del muro di recinzione e di un immobile probabilmente di proprietà comunale – ex demanio dello Stato.

Il pericolo è emerso dopo sopralluogo del Comune

Un pericolo emerso dopo un sopralluogo tecnico del Comune, dello scorso 2 gennaio, dopo una segnalazione arrivata dal comando della polizia municipale. Il tratto stradale rimarrà off limits fino a quando non saranno stati completati i lavori di messa in sicurezza del muro e dell’immobile.

A novembre 2022 un masso si staccò da Monte Pellegrino

Nel novembre scorso, un grosso masso si staccò da Monte Pellegrino a Palermo finendo nella strada percorsa da podisti e da ciclisti e porta alle antenne televisive. Il grosso macigno è finito in mezzo alla carreggiata.

Alcuni ciclisti chiamarono la polizia municipale, che transennò la zona.

Il caso di Scala Vecchia

La Scala Vecchia di Monte Pellegrino, a Palermo, era stata chiusa al transito pedonale e ciclistico. Un chiarimento che si è reso necessario in seguito alla scomparsa e al danneggiamento delle reti di sbarramento presenti all’ingresso del percorso e in tutte le intersezioni con via Pietro Bonanno.

Era stato lo stesso Provinzano a chiarire lo stato della situazione della Scala Vecchia, tenendo a sottolineare l’attuale validità dell’ordinanza di chiusura della strada storica del capoluogo siciliano.