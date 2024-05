Un morto e un ferito nei pressi di Augusta, due morti a Gela fra cui il Presidente di Sicindustria Caltanissetta, un morto anche a Racalmuto per uno scontro sulla sua moto e una donna investita mentre attraversa la centrale via Roma a Palermo.

E’ stato un sabato nero sulle strade siciliane insanguinate da troppe vittime dovute ad incidente da Nord a Sud, da est a Ovest.

Un fisioterapista muore a Racalmuto

Un motociclista di 46 anni, Filippo La Bella, è morto Racalmuto, dopo essersi schiantato con la sua moto, una Ducati, contro un albero a bordo strada, per cause ancora tutte da chiarire. Il casco si sarebbe frantumato nell’impatto e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Auto si ribalta nel Siracusano

Nel Siracusano, invece, un’auto si è ribaltata. Lo scontro ha fatto registrare un morto ed un ferito. L’ incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Statale 114, tra Siracusa e Catania, nel territorio di Augusta.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, le vittime era a bordo di una macchina, quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato e per il conducente, un 32enne di Gela, non c’è stato nulla da fare.

Due morti a Gela

Sulla strada della zona industriale di Gela, si è verificato un incidente in cui ha perso la vita Domenico Lorefice, 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta.

Chi era Lorefice

Lorefice era amministratore delegato della Lorefice & Ponzio, azienda con sede a Gela che, da oltre cinquant’anni, opera nell’ambito delle problematiche connesse all’inquinamento marino da idrocarburi, approntando un sistema organizzato di servizi per l’antinquinamento e il disinquinamento delle acque portuali e costiere.

La seconda vittima

La seconda vittima è Kevin Provinzano, un operaio di 22 anni che lavorava in una società metalmeccanica di Gela, la Ergo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre una delle due persone rimasta bloccata all’interno delle lamiere. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.

Donna investita in città

Paura, infine, in via Roma, a Palermo. Intorno a mezzogiorno, una signora è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali all’altezza di piazza San Domenico. A soccorrere la malcapitata un gruppo di passanti e gli agenti della polizia municipale, i quali hanno allertato il personale di soccorso del 118. I soccorsi sono giunti sul posto con immediatezza. La donna, in seguito all’accaduto, è rimasta a terra diversi minuti, per poi essere trasportata all’ospedale Civico per eseguire i relativi accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non sembrano gravi.

