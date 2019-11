Un gruppo di dissidenti prende le distanze dalla base

Litiga la Lega in provincia di Palermo che si frammenta in due schieramenti che chiedono l’intervento della base del partito. Da un lato ci sono i “dissidenti” che lamentano una gestione del partito leghista “unilaterale” da parte di alcuni rappresentanti del partito a Palermo e in provincia, dall’altra Igor Gelarda e Antonio Triolo, referenti provinciali, accusati dal gruppo di dissidenti, che annunciano provvedimenti.

Alla base della discordia ci sarebbero i nomi dei nuovi commissari cittadini della Lega scelti in questi giorni da Triolo. Nomi che non hanno di certo fatto esultare di gioia i firmatari di un documento inviato ai vertici nazionali nel quale si chiede la testa di Gelarda e Triolo. “La gestione unilaterale da parte di alcuni rappresentanti del partito a Palermo e in provincia – si legge nella lettera – rende impossibile ed ostacola la crescita del progetto politico fortemente voluto da Matteo Salvini”. I dissidenti hanno, inoltre, dichiarato di non riconoscersi nell’attuale gestione del partito in Sicilia occidentale affidata ad Igor Gelarda e Antonio Triolo, “dei quali disconosciamo le scelte, i metodi e la visione politica. E dai quali con chiarezza, prendiamo massima distanza”.

“Esterrefatto” dalla presa di posizione di numerosi leghisti nostrani si è detto Triolo, commissario provinciale a Palermo della Lega, che giudica il documento “pretestuoso” e “anomalo”. Triolo spiega che la nomina dei commissari cittadini della Lega è di competenza del segretario provinciale e sarebbero state operate dopo adeguato confronto e valutazione. Per Triolo, inoltre, il documento rappresenta solo “la posizione di una piccola parte, cioè di coloro che avrebbero voluto probabilmente controllare il partito in modo autoreferenziale e con una gestione quasi familiare. Ma non ci sono riusciti”, dichiara e annuncia provvedimenti nei confronti di coloro che hanno veramente firmato e diffuso alla stampa un “documento mendace che vuole danneggiare la Lega”.