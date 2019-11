A Bagheria è stato nominato Valeri Puleo

Non è andata già la notizia della nomina del nuovo commissario cittadino della Lega di Bagheria ai consiglieri comunali della città delle ville che ora invocano l’intervento del leader massimo Matteo Salvini. Ieri, il commissario provinciale Antonio Triolo ha reso noto di aver nominato i commissari cittadini in alcuni comuni del palermitano. A Bagheria, in particolare, è stato nominato Valeri Puleo. Una decisione che ha fatto saltare dalla sedia i due rappresentati locali del Carroccio, Anna Zizzo e Michele Rizzo.

“Apprendiamo la nomina del nuovo commissario cittadino dalla stampa – scrivono in una nota – ed è per questo che rispondiamo a mezzo stampa”. I due consiglieri leghisti manifestano la loro distanza dal processo che ha portato alla nomina del nuovo commissario cittadino a Bagheria. “Non è in discussione la persona indicata – dichiarano – ma le modalità con le quali è stata effettuata tale scelta, modalità che ha totalmente escluso ab origine i consiglieri comunali e qualunque forma di dialogo e confronto con il territorio”.

Secondo Zizzo e Rizzo, la Lega, così facendo, tenderebbe a lasciar trasparire una gestione autoreferenziale del partito in provincia di Palermo. “Chiediamo pertanto un intervento del partito centrale, del Leader Federale Matteo Salvini – affermano e del commissario in Sicilia della Lega Stefano Candiani, cui ci appelliamo perché anche a Bagheria la Lega possa operare in sinergia con il partito come nel resto d’Italia”.