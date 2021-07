Una due giorni tra street food, spettacoli, concerti, degustazioni e artigianato al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con “Scinni”, mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, dalle 17.00 alle 23.00.

Palermo torna in festa

Palermo torna in festa nell’evento organizzato da Bruno Ribadi e Ciboturista in collaborazione con Acqua Fiuggi, Bit Mobility, Levantino Group, Interventi in Fune, Blog Sicilia, Cook Magazine, Pasta Giglio, Fuddapp, La Tramontina Palermo, Siciliando, Ceramicando e Plastic Free . L’evento sarà condotto da Katiuska Falbo .

Cosa prevede

Ecco il programma di “Scinni”: mercoledì 28 luglio alle 17.00 ci sarà l’apertura ufficiale per cominciare alle 18.00 con la presentazione del libro di Gianmario Bonzi. Alle 19.30 tocca alla presentazione del libro “Sicilianitudine”, di Cristiano Parafioriti mentre alle 20.00 si continua con animazione e musica in collaborazione con PlasticFree, Siciliando, BitMobiliti e MagoMolla.

Alle 20.30 tocca allo show cooking degli chef Ciccio Giuliano e Salvo Renda, in collaborazione con La Vucciria, Pasta Giglio e CookMagazine. Alle 21.30 il concerto de Le Matrioske mentre alle 23.00 lo show cooking con il pizza chef Vaccarella. A fine serata prevista una sorpresa a cura della Sicilian School of Pizza del maestro Daniele Vaccarella .

Il programma di giovedì 29 luglio prevede l’apertura sempre alle 17.00 e inizio della serata alle 18.00 con animazione e giochi. Alle 18.30 c’è la presentazione del libro “Amuri”, di Catena Fiorello mentre alle 19.00 ancora giochi e animazione. Alle 20.00 è la volta dello show cooking del pizza chef Giancarlo La Manna mentre alle 20.30 tocca allo chef Salvo Renda, in collaborazione con La Vucciria, Pasta Giglio e CookMagazine. Alle 21.30 musica con il concerto di Angelo Daddelli e i picciotti. Alle 23.00 altro show cooking in programma.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Mercoledì 28 luglio

Ore 17:00 – apertura ufficiale con i relativi partner

Ore 18:00 – presentazione libro Gianmario Bonzi

Ore 19.30 – presentazione libro Sicilitudine di Cristiano Parafioriti

Ore 20.00 – animazione e musica (in partecipazione con PlasticFree, Siciliando, BitMobiliti, MagoMolla)

Ore 20:30 – show cooking con gli chef Ciccio Giuliano e Salvo Renda (in collaborazione con La Vucciria, Pasta Giglio, Cook Magazine)

Ore 21:30 – concerto Le Matrioske

Ore 23:00 – show cooking con il pizza chef Vaccarella

Giovedì 29 luglio

Ore 17:00 – apertura ufficiale con i relativi partner

Ore 18:00 – animazioni e giochi

Ore 18:30 – presentazione libro “Amuri”, di Catena Fiorello

Ore 19:00 – giochi ed animazione

Ore 20:00 – show cooking con il pizza chef Giancarlo La Manna

Ore 20:30 – show cooking con lo chef Salvo Renda (in collaborazione con La Vucciria, Pasta Giglio, CookMagazine)

Ore 21:30 – concerto di Angelo Daddelli e i picciotti

Ore 23:00 – show cooking

Durante tutta la durata dell’evento saranno attive le botteghe food e drink. Dal sito Fuddapp tramite Qr Code è possibile scaricare un coupon saltafila che darà accesso alla cassa veloce per acquistare i token (validi per food e drink). Tramite lo stesso Qr Code si può richiedere un monopattino gratuito nei giorni dell’evento (scrivi a bit@scinni.it per ottenere 15 minuti di corsa gratuita con i monopattini di Bit Mobility).

“SCINNI” E’ ANCHE SUI SOCIAL

Il Parco Villa Filippina è accessibile al pubblico solo in occasione degli eventi e delle attività in programma durante la settimana

Tutti gli eventi a Villa Filippina si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19