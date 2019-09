"provvedimento che non serve alla città"

“Il nuovo provvedimento sarà un vero salasso sopratutto per coloro che lavorano in centro”.

Confesercenti Palermo dice “no” all’abolizione della sosta gratuita a pranzo sulle strisce blu.

“Quanto deciso dal Comune – dice la presidente, Francesca Costa – penalizza le attività commerciali che restano aperte nella fascia oraria tra le 14 e le 16, compresi ristoranti e trattorie, in cui in molti si recano approfittando del parcheggio gratuito. Si tratta di esercenti che sono tra l’altro già danneggiati dalla Ztl. Per questo è un provvedimento che non serve alla città: anche i lavoratori che abitano nelle zone interessate e a pranzo tornano a casa, dovranno così pagare due euro in più al giorno”.