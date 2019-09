L'esponente di Diventerà Bellissima

“L’amministrazione Orlando continua a fare cassa sulla pelle dei cittadini. Servizi carenti in ogni ambito, strade in condizioni disastrose che al primo temporale diventano fiumi. Per non parlare delle condizioni igienico-sanitarie penose e delle carenze nel servizio di raccolta dei rifiuti.

La premiata ditta Orlando-Catania colpisce ancora, a farne le spese sono sempre i palermitani”. Queste le parole di Domenico Bonanno, già coordinatore dei giovani di Diventerà Bellissima e componente della direzione regionale del movimento del Presidente Musumeci, che attacca l’amministrazione comunale per la decisione di estendere il pagamento del parcheggio nelle zone blu anche alla fascia oraria del pranzo dalle 14 alle 16.

“Una città allo sbando, in fondo a tutte le classifiche, nella quale i cittadini vengono dopo gli interessi politici di un Sindaco che parla solo di migranti, che utilizza Palermo come palcoscenico mediatico e non si occupa dei palermitani. Valuteremo” conclude Bonanno “ogni opportuna azione di contrasto nei confronti di questo assurdo provvedimento”.