La protesta di residenti e commercianti del quadrante Giordano-Alpi-Palagonia

Le strisce blu continuano a far discutere a Palermo, ma la forte mobilitazione popolare sembra aver fatto breccia a Villa Niscemi. Da un lato c’è la protesta formale dei residenti e dei commercianti della Zona G (il quadrante Giordano-Alpi-Palagonia), pronti a scendere in piazza con una catena umana. Dall’altro c’è la risposta lampo dell’amministrazione comunale che, per disinnescare la bomba sociale, ha varato un corposo piano di sconti, promozioni e abbonamenti a tariffa agevolata per lavoratori, residenti e domiciliati.

La rivolta della Zona G: oltre 1.000 firme e saracinesche giù

La tensione è salita alle stelle dopo l’introduzione della nuova Zona G. Una decisione che ha spinto il consigliere dell’Ottava Circoscrizione, Emanuele Maria Marino (Pd), a farsi promotore di una protesta che ha raccolto in pochi giorni oltre 1.000 firme e attivato più di 50 punti di raccolta fisici e digitali.

Per mercoledì 11 novembre alle ore 15:00, i cittadini hanno organizzato un corteo che partirà da via Principe di Paternò (angolo via Botticelli) per snodarsi fino a via Franz Liszt. Una manifestazione pacifica ma determinata, caratterizzata da una catena umana silenziosa e dall’abbassamento simbolico delle saracinesche dei negozi per alcuni minuti.

Al centro della contestazione c’erano l’esiguità dei parcheggi gratuiti (pari ad appena il 32% degli stalli totali), l’esclusione di alcune strade dal pass residenti e, soprattutto, il pesante costo di 35 euro al mese per i lavoratori costretti a parcheggiare nella zona.

La contromossa del Comune: abbonamenti a 10 euro e pass estesi

La pressione della piazza ha spinto il sindaco Roberto Lagalla a convocare un vertice d’urgenza a Villa Niscemi insieme all’assessore al Traffico Dario Falzone, ai vertici dell’Amat e alla Polizia Municipale. L’esito dell’incontro ha di fatto rivoluzionato il piano tariffario, venendo incontro a molte delle richieste dei manifestanti.

Il nuovo piano di promozioni tariffarie prevede tre novità sostanziali:

Lavoratori e domiciliati non residenti: la tariffa contestata crolla. Sarà possibile attivare un abbonamento mensile a soli 10 euro (invece dei 35 inizialmente previsti) per un massimo di due vetture, valido nell’area di pertinenza e nei parcheggi Amat attigui.

Residenti “di confine”: per chi vive nelle zone di transizione, il pass gratuito potrà essere esteso anche a un’area contigua (le combinazioni previste sono G/A, G/B, A/B e B/C) al costo aggiuntivo di soli 10 euro all’anno (20 euro totali annui per due zone).

Abbonamento “Full” per tutta la città: chi si sposta continuamente potrà acquistare un abbonamento mensile valido in tutte le aree di sosta gestite da Amat (A, B, C e G), incluse le zone stagionali balneari di Mondello e Sferracavallo (D ed E), al costo di 35 euro al mese, senza limiti legati alla residenza.

Lagalla: “Risposta concreta alle esigenze di chi vive e lavora”

“Vogliamo dare una risposta concreta alle esigenze di chi vive e lavora nella nostra città”, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, sottolineando come il tavolo tecnico sia servito a individuare soluzioni capaci di coniugare le necessità dei cittadini con la sostenibilità dell’azienda di trasporto pubblico.

Resta adesso da capire se queste repentine modifiche tariffarie basteranno a placare gli animi dei residenti della Zona G o se la catena umana di mercoledì pomeriggio confermerà comunque il muro contro muro tra la cittadinanza e l’amministrazione comunale.