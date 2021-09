Intervento del 118

E’ morto dentro una libreria tra i libri che ha sempre amato. E’ stato stroncato con ogni probabilità da un infarto mentre si trovava, insieme con il figlio, nella libreria Mondadori di via Mariano Stabile. E’ morto così, oggi pomeriggio, Toni Saetta, editore molto conosciuto nell’ambiente. Aveva 62 anni ed era a capo della casa editrice Quanat.

Palermitano, ma residente a Scopello, Saetta – diventato papà appena sei mesi fa per la seconda volta – oggi pomeriggio aveva appena consegnato dei libri che sarebbero serviti per una presentazione prevista per questa sera. L’editore è stato colto da un infarto e si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Esce dal panificio, si accascia e muore, la tragedia in corso Tukory

Si accascia sul marciapiede dopo aver comprato il pane e muore. E’ accaduto a Palermo dove un uomo di 63 anni è morto in corso Tukory, dopo aver comprato il pane. L’uomo era appena uscito dal negozio quando avrebbe avvertito un malore che lo ha costretto ad accasciarsi sul marciapiede. Una tragedia che si è consumata nel giro di pochi minuti nei pressi dell’ingresso del mercato di Ballarò.

I passanti hanno notato l’uomo in grave difficoltà allertando il 118. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Una scena cruda, alla quale hanno assistito decine di persone inermi mentre l’uomo moriva probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Sul posto è anche giunta la Polizia di Stato.

Un uomo di 77 anni, palermitano, nelle scorse settimane è morto sulla spiaggia in località Forgia a Balestrate, posta sul lungomare ovest. La vittima si chiamava Ciro Guaresi ed era un pensionato. L’anziano si era sentito male mentre si trovava in acqua. Lo hanno subito soccorso i familiari che lo hanno aiutato a guadagnare la riva. I

mmediato l’intervento sul posto di un’ambulanza e dei carabinieri. Il medico del 118, però, non ha potuto far altro che constare il decesso del 77enne. A fine agosto un uomo è morto nel mare di Mondello. Era in mare quando i familiari hanno notato che stava male. Sono intervenuti i bagnini e hanno constatato che l’uomo non respirava più. E’ stato portato a riva e messo a riparo da tre ombrelloni. Per circa mezz’ora sono state eseguite le tecniche per cercare di rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare. La vittima Mario Morelli, 81 anni.

Un uomo morto per strada in via Pitré a Palermo

Un uomo è morto per strada in via Pitrè a Palermo. L’uomo stava passeggiando quando si è sentito male si è accasciato ed morto.

Alla centrale operativa del 112 era arrivata una richiesta di intervento per una persona che era distesa per terra e che respirava a mala pena. Non appena sono arrivati i sanitari hanno cercato di rianimarlo ma senza successo.

L’uomo è morto. Sono intervenuti gli agenti di polizia e si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la vittima sia stata colta da malore mentre camminava.

L’uomo aveva 74 anni. A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e due pattuglie di polizia.

Per lui però non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato coperto con un telo in attesa che venisse autorizzata la restituzione della salma per celebrare i funerali.