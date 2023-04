Organizzato da Fondazione Federico II

Omar Hassan torna a Palazzo Reale di Palermo per un incontro con gli studenti. “Students Vs Omar” è un momento di interazione voluto dalla Fondazione Federico II che crea così un’occasione esperienziale unica: nel primo degli incontri, organizzati dalla Fondazione, gli studenti potranno visitare la mostra Punctum, attualmente esposta nelle Sale Duca di Montalto a Palazzo Reale, insieme all’artista e conoscere e approfondire, più da vicino, le sue opere d’arte.

Sono quindici le opere esposte ma ben sette sono “site specific”, tra queste la Mappa di Palermo e Pax, una Nike di Samotracia in dolce attesa che inneggia alla pace. In allestimento anche due opere della serie Breaking Through, che hanno reso Omar Hassan celebre nel mondo come artista-boxeur.

L’incontro con Omar Hassan

L’incontro con Omar Hassan avrà luogo domani, giovedì 27 aprile 2023 alle ore 16, a Palazzo Reale ed è organizzato dalla Fondazione Federico II in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, con l’Accademia di Belle Arti di Palermo e con l’Istituto Statale Vincenzo Ragusa e O’Tama Kiyohara – Filippo Parlatore di Palermo.

Un’opportunità per gli studenti anche in considerazione del fatto che l’artista italo-egiziano esplora la linea sottile tra classicità e contemporaneità provando ad abbattere gli steccati tra arte antica e arte contemporanea.

La Fondazione Federico II

La Fondazione Federico II, una delle più attive in assoluto per quanto riguarda la cultura nel capoluogo e più in generale in tutta la Sicilia, con questo primo appuntamento da avvio ad un ciclo di incontri, aperti agli studenti e non solo, per approfondire e conoscere meglio l’artista Omar Hassan e le sue opere. Un luogo ideale, Palazzo Reale, dove dialogano perfettamente passato, presente e futuro senza mai perdere la responsabilità quotidiana di mantenere contemporaneo un Palazzo che è Patrimonio dell’Unesco e che già in passato fu contraddistinto dà un impulso creativo sempre rivolto in avanti.

