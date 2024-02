Due giovani studenti belgi che partecipano al programma Erasmus a Palermo sono stati picchiati alla Vucciria la scorsa notte. I due avevano appena trascorso la serata nel mercato storico del capoluogo siciliano quando sono stati accerchiati e minacciati e rapinati.

Il gruppetto di aggressori voleva portare loro via i portafogli. Gli studenti hanno resistito e ne è nata una lite. Sono intervenuti i carabinieri che non senza difficoltà sono riusciti a sedare la rissa.

I due studenti sono stati portati in ospedale per essere medicati. Sono in corso indagini per risalire agli autori della rapina.

L’aggressione di nemmeno una settimana fa

Un’altra vicenda simile nei modi era avvenuta meno di una settimana fa. I carabinieri stanno indagando sull’aggressione e la rapina ai danni di un 17enne da parte di alcuni coetanei avvenuta al capolinea del tram in via Filippo Pecoraino davanti al Forum di Brancaccio a Palermo.

Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma che stanno cercando testimoni e hanno sentito la vittima per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza che si trovano nella zona.

La vittima è stata accerchiata da un gruppo di quattro ragazzi ed è stata derubata dei soldi e del cellulare. I componenti della baby gang sono fuggiti. Il ragazzo ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla per essere medicato.

Lotta alla malamovida

Intanto continua la lotta alla malamovida. Multe, sequestri nel quartiere della Magione da parte degli agenti della polizia municipale sono state ele vate nel corso di un controllo la scorsa notte. Un locale di intrattenimento è stato multato perché ancora alle 3 di notte disturbava i residenti con musica alta oltre la soglie consentita.

Le attrezzature sono state quindi sequestrate e sono state contestate tutte le infrazioni previste per alcune migliaia di euro. E’ stata sequestrata una panineria ambulante che non aveva alcuna autorizzazione, sprovvista di tutto, sia sotto il profilo amministrativo ma, peggio, anche sotto il profilo sanitario.

Un altro pub è stato invece sanzionato, amministrativamente e penalmente perché a fronte di autorizzazioni per aree esterne di 25 metri quadrati ne occupava effettivamente quasi 200. Sono state multate 210 auto e un parcheggiatore abusivo. Sono state trovate auto senza assicurazione e senza revisione.