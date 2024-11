Tempi medi di pagamento di 67 giorni in Italia nel terzo trimestre 2024

In base ai dati dello Studio pagamenti di Cribis, nel terzo trimestre del 2024 crescono le aziende puntuali e diminuiscono i ritardi gravi. Dall’analisi dei dati emersi dal report, emergono i gruppi merceologici più virtuosi e le aree geografiche in cui l’affidabilità è maggiore

Studio pagamenti: nel terzo trimestre 2024 le aziende puntuali in Italia sono il 44,3%

Dallo studio pagamenti di Cribis nel trimestre luglio-agosto-settembre 2024 si nota un miglioramento nelle abitudini di pagamento delle aziende italiane. Le realtà puntuali sono, infatti, il 44,3%, in aumento rispetto al 43,3% del secondo trimestre, al 43,4% del primo, ma anche considerando il 43,75% del quarto trimestre 2023, il 43,5% dello stesso periodo del 2022 e soprattutto il 41,5% del 2021.

Al tempo stesso diminuiscono i ritardi oltre i 90 giorni, attestandosi al 4% nel terzo trimestre 2024 dal 5,7% del secondo trimestre 2024 (erano il 5,1% nel quarto 2023, il 4,4% nel 2022 e il 4,9% nel 2021). Considerando le dimensioni, le più virtuose dal punto di vista dalla puntualità sono le microimprese micro 45,4%, piccole 44,2%, medie 35,4% e grandi 20%. Ma è sempre fra le microimprese che i ritardi gravi sono più diffusi: micro 4,6%, piccole 1,9%, medie 1,5% e grandi 1,7%

Il nord est è l’area geografica più puntuale

Anche sul fronte dei pagamenti l’Italia sembra andare a due velocità, con le aziende del Nord decisamente più puntuali e quelle al Sud caratterizzate da una maggiore propensione a saldare i propri debiti in ritardo. In particolare, nel nord est puntualità 52,7% e 2,3% ritardi oltre 90 gg, nel nord ovest puntualità 50,2% e 2,9% ritardi oltre 90 gg, nel centro puntualità 40,2% e 4,6% ritardi oltre 90gg e nel sud e isole puntualità 31,4% e 6,7% ritardi oltre 90 gg

La Sicilia in fondo alla classifica

Approfondendo l’analisi, le regioni con la maggior percentuale di imprese puntuali sono la Lombardia 54,3%, il Veneto 54,3%, l’Emilia-Romagna 52,7%e le Marche 52%. In fondo alla classifica invece troviamo la Sicilia 25,3%, la Calabria 26,7%, la Sardegna 31,6% e il Lazio 31,9%

I ritardi gravi

Considerando i ritardi gravi, il Trentino è la regione più virtuosa con una percentuale del 2%, seguito da Valle d’Aosta (2,1%), Veneto (2,3%), Emilia-Romagna (2,4%), Friuli-Venezia Giulia e Lombardia (2,5%). Mentre le percentuali più alte di ritardi gravi si registrano in Sicilia (8,9%), Calabria (7,8%), Campania (6,9%) e Lazio (6,4%). A livello provinciale si nota lo stesso andamento con le province di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna più virtuose, quelle di Calabria e Sicilia meno puntuali.

Nella ristorazione i maggiori ritardi nei pagamenti

Prendendo in esame i gruppi merceologici, i ritardi gravi sono presenti soprattutto nella ristorazione (7%), nelle costruzioni (5,6%), nella locazione immobiliare e nell’energy & telco (4,7%), nella grande distribuzione/distribuzione organizzata (4,6%), nelle industrie alimentati (4,5%) e nei servizi alle persone (4,1%). Di contro l’incidenza dei ritardi gravi è bassa nelle industrie della gomma (1,5%), nelle industrie di macchinari e attrezzature elettriche ed elettroniche (1,9%), ma anche nelle industrie chimiche (1,9%) e della carta e affini (2%).

Tempi medi di pagamento nel sud e isole di 75 giorni

Considerando che il tempo medio di pagamento a livello nazionale è di 67 giorni, le micro e le piccole imprese risultano essere le più rapide con una media di 66 giorni, rispetto alle medie (69) e alle grandi (68). Al livello geografico, si conferma una profonda differenza fra Nord e Sud: nel nord est 65 gg, nord ovest 66 gg, centro 66 gg e sud e isole 75 gg. Non mancano importanti differenze fra gruppi merceologici, con tempi medi decisamente più lunghi in comparti come industrie della ceramica (96 gg), industrie di macchinari e attrezzature elettriche e elettroniche (80 gg), installatori (79), industria siderurgica (79), servizi per le imprese (76), industrie chimiche (73), costruzioni (71).

I tempi medi di pagamento sono più contenuti, invece, nei servizi per le persone (34), locazione immobiliare (44), ristoranti e bar (48), servizi di ospitalità e trasporti (49).

Italia alle prese con una crescita contenuta

I dati del terso trimestre 2024 evidenziano un miglioramento nella puntualità delle imprese italiane, pur con grosse differenze fra aree geografiche e settori merceologici. L’augurio è che questa tendenza si confermi nel quarto trimestre 2024. Del resto, la riduzione dei tassi e il contenimento dell’inflazione fanno ben sperare, pur in presenza di un contesto economico caratterizzato da una crescita rallentata.