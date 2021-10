il ddl è pronto per l’esame dell’Aula di Palazzo dei Normanni.

“Il rilancio delle aree industriali siciliane passa dalla riforma dell’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”. Così Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria.

Sollecitata norma da parte dell’Ars

A nome degli industriali, il presidente Bongiorno sollecita l’approvazione della norma da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana. “Chiediamo a gran voce – prosegue Bongiorno – un atto di responsabilità a tutta la classe politica siciliana affinché non si perda ulteriore tempo”. Il disegno di legge è pronto per l’esame dell’Aula di Palazzo dei Normanni.

Concluder l’iter

“L’obiettivo deve essere quello di rendere le aree davvero attrattive. Per questo sono state inserite nel perimetro delle Zes e per questo è necessario portare a termine la riforma dell’Istituto che le gestisce. Gli imprenditori aspettano questo momento da troppo tempo. L’invito è, quindi, che si giunga rapidamente alla conclusione di un iter che permetterà finalmente di avere un’agenzia di sviluppo vera al servizio del tessuto produttivo siciliano”.

I punti della nuova legge

“La nuova legge – ha spiegato nei mesi scorsi l’assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano – prevede una riforma di 10 articoli necessaria per rendere l’istituto una società in house, lavorare più agevolmente sulle Zes, con tutti i benefici che determinano, e semplificare il lavoro degli imprenditori. Obiettivo del governo Musumeci è rendere funzionali e attrattive le aree industriali in termini di servizi e infrastrutture, per agevolare gli investimenti, tenuto conto che esiste anche un’ampia area Zes di circa 350 ettari ricadente fra Ragusa e Pozzallo”.

Nell’area industriale sono insediate 236 aziende nell’agglomerato di Ragusa, di cui 225 attive e 11 inattive, mentre altre 117 si trovano nell’agglomerato di Modica-Pozzallo, per un totale di 353 imprese.