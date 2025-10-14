Due giorni dedicati a formazione, AI e competenze per il domani

La Sicilia accende ancora una volta i riflettori sull’innovazione. Il 16 e 17 ottobre, al Polo Papardo di Messina, si terrà la terza edizione del Sud Innovation Summit, appuntamento che riunirà università, imprese, startup e istituzioni intorno a un tema decisivo per il futuro del Paese: “AI for Future”.

Un evento che si propone come un esperimento di intelligenza collettiva, capace di mettere in connessione persone, saperi e territori. “Vogliamo dimostrare che il futuro non arriva: si costruisce, insieme”, afferma Roberto Ruggeri, founder e anima del progetto, che da anni lavora per fare del Mezzogiorno un laboratorio permanente di innovazione e collaborazione.

Messina: laboratorio del cambiamento

Per due giorni Messina diventerà un luogo in cui mondi diversi imparano a conoscersi e a cooperare. “Per due giorni Messina sarà il cuore pulsante dell’innovazione nel Mezzogiorno. Non un evento a cui assistere, ma una piattaforma di intelligenza collettiva”, racconta Ruggeri.

La novità è nel metodo: un approccio aperto, orizzontale, senza barriere tra pubblico e privato. “Stiamo testando una formula nuova di conoscenza condivisa. Abbiamo messo nello stesso spazio mondi che di solito non si parlano: accademia, startup, corporate, amministrazioni, studenti, investitori. Non ci saranno gerarchie, ma collaborazioni: è un esperimento sulla fiducia, prima ancora che sull’innovazione”.

L’idea è che il valore della conoscenza non risieda solo nei contenuti, ma nella capacità di metterli in rete. Un modello che mira a generare relazioni durature, in grado di proseguire anche dopo il Summit.

“L’AI è cultura, non solo tecnologia”

Al centro di questa edizione ci sarà il tema “AI for Future”, che Ruggeri interpreta non come una sfida tecnologica, ma come una questione culturale. “L’AI non è un tema tecnico, è questione culturale. Riguarda tutti: lavoro, scuola, sanità, pubblica amministrazione», spiega.

Il Summit affronterà il tema in modo concreto e accessibile, con l’obiettivo di mostrare come l’intelligenza artificiale possa “migliorare la vita quotidiana, essere supporto e amplificazione”. Nei distretti tematici e nelle sale verticali, esperti, ricercatori e imprenditori costruiranno insieme una mappa del futuro, esplorando i campi d’applicazione dell’AI nella formazione, nella sanità, nell’impresa e nella pubblica amministrazione.

“Ogni sessione è stata curata da team tematici che hanno lavorato per mesi. Abbiamo costruito una grande enciclopedia dal vivo dell’innovazione. Ogni sala è un capitolo e ogni relatore è una voce. L’idea è dare a tutti una mappa del futuro, completa e accessibile”, aggiunge Ruggeri.

Un Sud che crede in se stesso

Il Sud Innovation Summit sarà gratuito e aperto a tutti, per favorire la partecipazione e la contaminazione di idee. “La conoscenza è un bene comune, l’innovazione non può essere un club per pochi”, sottolinea Ruggeri.

Durante l’evento sarà presentato anche il Rapporto Sud Innovation 2025, uno strumento per comprendere le dinamiche dell’ecosistema dell’innovazione meridionale e orientare le politiche pubbliche. “Il nostro compito è cercare di migliorare la qualità delle scelte con evidenze solide, indicatori comparabili e strumenti per rendere le strategie più coerenti con i risultati attesi”, spiega Ruggeri.

Il messaggio, però, va oltre l’evento: “Messina è un simbolo, la dimostrazione che il Sud non deve chiedere spazio, ma crearlo. Da qui può nascere una nuova mentalità, con collaborazione e fiducia, che può far diventare il Mezzogiorno il luogo in cui si fa davvero innovazione”.

E ai giovani, Ruggeri lancia un invito: “Gli direi di partire, ma di tenere aperta la porta del ritorno. Andare via per imparare è giusto, ma oggi il Sud offre un sistema che cresce e dà spazio al merito. Il futuro non sarà trattenere i talenti, ma dare loro un motivo per tornare”.

L’evento, conclude Ruggeri, è prima di tutto un atto di fiducia collettiva: “Per me è un esercizio di fiducia collettiva, un momento in cui il territorio intero decide di credere in sé stesso, non per retorica, ma con metodo e concretezza”.

Il Sud Innovation Summit sarà anche un’occasione di confronto per le realtà che operano nell’ecosistema siciliano. Degno di nota il panel di Innovation Island, media partner dell’evento, “Champions e luoghi dell’innovazione: verso una filiera siciliana”, moderato da Biagio Semilia.

Il dibattito riunirà alcuni protagonisti dell’innovazione regionale: Daniele Di Pasquale (PlugandPlay), Sebastiano Di Stefano (Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia), Manfredi Domina (Keplera e LexHero), Annarita D’Urso (LeVillage Crédit Agricole), Ugo Parodi Giusino (Magnisi Venture) e Andrea Scarano (Elis Innovation Hub).

L’obiettivo è costruire una visione condivisa dell’innovazione in Sicilia, che non si limiti a singole esperienze, ma diventi sistema, capace di trattenere talenti, attrarre investimenti e valorizzare le competenze locali.

Per maggiori informazioni sul programma e per registrarsi visitare il sito ufficiale del Sud Innovation Summit.