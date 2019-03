il 27 marzo a palermo

Continua con successo la stagione dedicata ai giovani proposta dalla Fondazione the Brass Group, in accordo con il Conservatorio di Palermo, Alessandro Scarlatti. Per“Brass Talents”, mercoledì 27 marzo, dalle 21 al Ridotto dello Spasimo, si esibiranno Vincenzo Rinella e Roberta Pecoraro.

Una serata all’insegna del jazz e della buona musica quella in programma sul palco del Blue Brass in cui i giovani talenti accompagneranno il pubblico presente in un mondo musicale che inizia dal blues e dai classici jazz standard per giungere fino ai giorni nostri.

I due giovani artisti Vincenzo Rinella e Roberta Pecoraro, allievi della classe di canto di Carmen Avellone della Scuola Popolare di Musica, con grande passione per il jazz, si esibiranno, accompagnati dai maestri Giuseppe Preiti al pianoforte, Giuseppe Costa al contrabasso, Giuseppe Madonia alla batteria, su arrangiamenti originali, standard della tradizione ed anche brani del periodo bebop e cool.

Un’occasione particolare, quella in programma al Blue Brass per la stagione concertistica della Fondazione The Brass Group, che vede protagonisti talenti in erba del panorama artistico palermitano, per dar loro il giusto spazio affinché possano avvicinarsi sempre più al mondo della musica. Inoltre, la novità assoluta di quest’anno è l’apertura del Blue Brass alle 22.15 di jam session, il cui ingresso è gratuito, realizzate da giovani artisti alla fine di ogni concerto fino alle 23.30. Il tutto coordinato dagli allievi del Conservatorio Roberta Sava e Walter Nicosia per dare uno spazio open a chi desidera trascorrere una serata all’insegna dell’improvvisazione e della buona musica.