Prorogata la concessione dietro input del governo cittadino

La concessione di suolo pubblico supplementare verrà prorogata fino al prossimo 30 settembre. E’ la decisione intrapresa dall’amministrazione comunale di Palermo che in questo modo vuole venire incontro alle attività produttive stremate da oltre 2 anni di pandemia. Idea portata avanti dal neo assessore Giuliano Forzinetti.

Venerdì il recepimento

“Siamo soddisfatti per l’attenzione mostrata dall’assessore Forzinetti con riferimento alla proroga della concessione agevolata di porzioni supplementari di suolo pubblico fino alla fine di settembre per gli esercenti della città, colpiti dalla mannaia del Covid – afferma il capogruppo al Comune della Dc Nuova, Domenico Bonanno -. Avevamo posto il tema all’attenzione dell’amministrazione e venerdì, finalmente, diverrà atto concreto con il recepimento del provvedimento del governo nazionale, esempio di buona amministrazione e collaborazione tra Consiglio e giunta a vantaggio della città”.

L’attesa proroga e le polemiche

“Gli esercenti palermitani, vittime della miopia della precedente amministrazione, attendevano questa proroga dallo scorso mese di marzo. In questo modo, sarà salva la seconda parte della stagione estiva. Nelle prossime settimane – aggiunge Bonanno – mi farò promotore, insieme al gruppo consiliare della Dc, di un tavolo di confronto tra imprenditori del settore e amministrazione, con il chiaro obiettivo di trovare soluzioni percorribili ed attuabili dal mese di ottobre. Le categorie produttive e l’imprenditoria sana troveranno in noi sempre una sponda e porte aperte. È da loro che passa il rilancio economico di Palermo, che vogliamo e dobbiamo promuovere”.

Questione sollevata a febbraio

Il problema venne sollevato effettivamente nel febbraio scorso, quando era in carica la passata consiliatura prima delle elezioni di giugno. Il problema si pose per la fine dell’emergenza covid. “Serve deroga al regolamento per non danneggiare attività produttive” disse Alessandro Anello, allora consigliere comunale e vice presidente della commissione consiliare Attività produttive, all’assessore Cettina Martorana nel corso di una riunione in commissione. Secondo Anello, in particolare, dal 31 marzo scorso centinaia di commercianti palermitani ai quali per il covid il Comune aveva concesso autorizzazioni di suolo pubblico in deroga al regolamento si sarebbero potuti ritrovare loro malgrado fuori legge per una mancata proroga.