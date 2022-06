la nomina conferita da totò cuffaro

Giorgio Cipolla è il nuovo commissario coordinatore cittadino della DC Nuova a Palermo. La nomina è stata conferita dal commissario regionale del partito, Totò Cuffaro.

Al centro del progetto politico i giovanissimi

La scelta di affidare il coordinamento a Giorgio Cipolla conferma come la DC Nuova abbia deciso di porre al centro del progetto politico i giovanissimi che, grazie alle loro idee, possono dare un contributo alla crescita della Dc. Un percorso già iniziato con la candidatura al Consiglio comunale di Palermo di tanti ragazzi e ragazze e con l’elezione di tre giovani consiglieri.

Cipolla: “Massimo impegno per costruire un percorso di bene comune”

“Con gratitudine ed entusiasmo cercherò di dare il massimo impegno a servizio del partito e della comunità – dichiara Giorgio Cipolla -. Da subito, insieme al vice commissario regionale Pippo Enea, stiamo formando un gruppo di coordinamento comunale al fine di gestire al meglio gli adempimenti imminenti tra cui la partecipazione agli incontri che il sindaco vorrà convocare per le proposte e le valutazioni degli impegni che la DC dovrà assumere per l’amministrazione della città e quant’altro sia utile alla costruzione di un progetto di bene comune”.

“Partito di idee e valori”

La Dc Nuova, come è noto, ha sostenuto la corsa a sindaco di Palermo di Roberto Lagalla.

“Come ho più volte sostenuto, anche se il quotidiano ‘La Repubblica‘ fa finta di non capirlo, il mio unico interesse nella campagna elettorale, che ha visto affermarsi Roberto Lagalla, era quello di riportare la Democrazia Cristiana come partito d’idee e di valori nella scheda elettorale. Gli elettori hanno anche voluto, votando la DC, che ritornasse a difendere queste idee e questi valori dentro l’istituzione del Comune di Palermo e in tanti altri Comuni dove siamo tornati a essere presenti”. Sono le parole di qualche giorno fa di Totò Cuffaro dopo un’intervista al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Cuffaro è uomo intelligente”

Cuffaro, dice Lagalla, “che conosco da tempo essendone stato anche assessore, non ha avuto alcun ascendente su di me e sulle mie scelte”. Nella giunta Lagalla però potrebbe spuntare un nome di un assessore legato al leader della Dc nuova. “Cuffaro è uomo intelligente – evidenzia il neo sindaco palermitano -, saprà mantenere il necessario distacco e la lontananza dalla politica attiva, fatta di decisioni e di scelte quotidiane. Ci sarà un gruppo consiliare che farà capo alla sua lista e con quello ci confronteremo. A guidarmi saranno sempre i miei convincimenti e la mia onestà intellettuale”.

E arriva secca la risposta di Cuffaro

“Ho più volte ripetuto che la DC Nuova non è interessata ai posti di potere. Lungi da me l’idea di voler e poter contare al Comune. I consiglieri della DC sanno bene che la massima espressione della politica è il servizio e non il potere. Con Roberto Lagalla c’è un rapporto di amicizia datato nel tempo e non ho minimamente pensato di condizionarlo quando io ero Presidente e lui assessore della mia giunta, figuriamoci se penso di poterlo fare adesso che lui è sindaco e io non sono niente”.

“Lagalla proteggerà il Comune dalla mafia”

“A Roberto, che sono certo farà bene il sindaco perché è capace e di grande onestà e che sono certo saprà proteggere l’Istituzione da ogni ingerenza specialmente quella mafiosa, auguro buon lavoro”.