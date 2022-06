Nuova Dc sopra il 5%, superato lo sbarramento

Si va componendo il quadro della Palermo che verrà nella prossima consiliatura. Dopo la vittoria di Roberto Lagalla e della coalizione di centrodestra, si iniziano a tirare le somme di quella che è stata la tornata elettorale del 12 giugno. Un momento di partecipazione popolare nel quale i palermitani sono stati chiamati a rinnovare gli organi politici. Voto che, tra gli altri, ha premiato la Nuova DC di Totò Cuffaro, la quale ha superato agilmente lo sbarramento del 5%.

Cuffaro: “Portati tre giovani in Consiglio Comunale”

Ed è proprio il commissario regionale della Nuova DC a commentare lo spoglio dei voti. “Insieme alla soddisfazione per il risultato raggiunto dalla DC ,voglio ringraziare e complimentarmi con tutti i candidati in Consiglio comunale e nelle circoscrizioni. La DC è nata giovane e donna e da oggi ha una nuova classe dirigente. Tre giovani dei tanti che abbiamo candidato ci rappresenteranno a Palazzo delle Aquile”.

Un voto che ha premiato la compagine democristiana rilanciata dall’ex presidente della Regione. Partito che ha inflitto una sonora lezione ai gruppi centristi di coalizione, quali Noi con l’Italia ed UdC. Fatto che aprirà una riflessione all’interno delle compagini di centrodestra. “Adesso saranno i nuovi dirigenti a rappresentare il partito nei luoghi istituzionali negli incontri con gli altri partiti e sempre loro – continua – a far sentire la voce della DC sugli organi di stampa. Posso fare due passi indietro e fare il padre umile e non certo nobile. Un allenatore non giocatore”.

Testa alle Regionali

Adesso, Totò Cuffaro sarà atteso da qualche giorno di ‘riposo forzato’, imposto da motivi di salute. “Mi scuso con i tanti amici che nei prossimi giorni mi chiameranno e ai quali non potrò rispondere perché – continua – giovedì mi sottoporrò ad un intervento alle corde vocali per una poliposi”.

Ma la testa è già al futuro, in particolare all’impegno delle elezioni regionali di autunno. Competizione elettorale nella quale Totò Cuffaro mira a replicare o ad incrementare il risultato realizzato durante le ultime elezioni amministrative a Palermo. “La DC con i suoi dirigenti è già a lavoro per preparare le liste per il rinnovo del Parlamento Regionale che saranno formate da candidati tutti nuovi e che non hanno mai ricoperto ruoli di parlamentari e di assessori. Vogliamo una DC nuova nella rappresentazione delle idee e dei valori, nella scelta del rigore morale e nelle persone”, conclude.