Oggi comincia il cartellone degli eventi a Cinisi, nel Palermitano

Cinisi, le sue bellezze, la sua montagna, il suo mare accompagnati da un ricco programma estivo, realizzato all’insegna della sinergia tra l’amministrazione comunale e le realtà associative cittadine. Gli eventi in calendario saranno realizzati in collaborazione con la Proloco Cinisi 2.Zero, con il presidio territoriale della Confesercenti e con altre associazioni cittadine e coinvolgeranno il paese, dalla piazza Vittorio Emanuele Orlando a corso Umberto, dalla Tonnara dell’Orsa alla “Pirrera”, contrada nel centro storico di Cinisi. Ieri la presentazione del cartellone al municipio.

Anche artisti di rilievo

“Tutte le manifestazioni sono ad accesso libero – spiegano il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, e l’assessore comunale al Turismo, Angelo Nicchi – per coinvolgere cittadini e turisti e invitarli a godere assieme della ritrovata socialità che negli ultimi anni che tanto è mancata”. Il programma contiene nomi di rilievo del mondo dello spettacolo. Un ruolo importante è dedicato all’animazione per bambini ma anche diversi spettacoli musicali e la prima edizione della rassegna “Un libro in Comune”, curata da Franco Cascio in collaborazione con la Mondadori.

Si inizia oggi

Si inizia con il Palio dei Rioni, oggi 2 luglio e si prosegue domenica 3 luglio: gare sportive per grandi e piccoli per le strade del paese, organizzate nel pomeriggio dalla Proloco Cinisi 2.Zero, con gran finale domenica sera in spiaggia per festeggiare e premiare il rione vincente. Venerdì 8 luglio parte il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Fara, curato dal comitato e dall’arciprete Antonio Ortoleva. Una festa ritornata agli antichi fasti con due eventi di punta: lo spettacolo di cabaret di “Toti e Totino” e il concerto di “Lello Analfino con i Tinturia”.

Spazio anche ai più piccoli

All’interno dei festeggiamenti di Santa Fara, il Comitato ha pensato anche alla felicità dei più piccoli con la seconda edizione del Cinisirk 2.Zero del Circ’Opificio, a cura della Proloco Cinisi 2.Z ero: spettacoli circensi, laboratori e giochi a partire dalle ore 17 lungo corso Umberto. La festa di Santa Fara si concluderà con la tradizionale Processione del simulacro settecentesco e lo spettacolo pirotecnico con sottofondo musicale.