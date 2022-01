E’ il giorno del super green pass. Da oggi scattano le nuove regole. Altre ne entreranno in vigore progressivamente dal 20 gennaio, dal 31 e dal 15 febbraio.

Stretta sui non vaccinati

Da oggi chi non è vaccinato potrà soltanto andare a lavorare con un green pass base, cioè rilasciato con un test negativo antigenico (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore). Niente attività sociali, ristoranti, spettacoli, sport. E dovrà spostarsi con un mezzo proprio o a piedi perché sono inibiti ai non vaccinati anche i mezzi pubblici.

Dove serve il Super green pass

Fino al 31 marzo 2022, data di fine (attualmente) dello stato di emergenza, servirà il green pass rafforzato per diversi luoghi sia al chiuso che all’aperto.

Per chi non è vaccinato niente ristoranti e bar, cinema e teatri, piscine, palestre, spogliatoi, sport di squadra, stadi, palazzetti dello sport; musei e mostre, centri benessere, centri termali (vengono fatte salve le attività riabilitative o terapeutiche); centri culturali, centri sociali e ricreativi (con la sola esclusione dei centri educativi per l’infanzia); parchi tematici e di divertimento; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; impianti sciistici; navi, treni e aerei, autobus, metropolitane e tram.

L’eccezione per le isole minori

C’è una sola eccezione sull’accesso ai mezzi di trasporto pubblico ottenuta nelle ultime ore dopo varie proteste. Un’ordinanza del ministro della Salute prevede che “per i soli motivi di salute e di studio è consentito l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori» con green pass base (e non rafforzato) fino al 10 febbraio”. Nella stessa ordinanza è previsto che fino al 10 febbraio a tutti gli studenti, anche sopra i 12 anni, basterà indossare la mascherina FFP2.

Dove si può andare senza super green pass

Quando l’attuazione del nuovo decreto sarà completa i non vaccinati o guariti potranno accedere solo a supermercati, alimentari e farmacie senza super green pass. Ancora per qualche giorno da barbieri e parrucchieri si può accedere ma anche per i servizi alla persona dal 20 gennaio sarà necessario il super green pass.

Lo stesso per banche, uffici pubblici, poste e negozi attualmente accessibili senza green pass ma dal 1 febbraio accessibili solo con green Pass base (quello ottenuto da tampone negativo)

Dal 15 febbraio stop ai non vaccinati al lavoro

Per andare al lavoro al momento basta il green pass base ma dal 15 febbraio sarò necessario il super green pass ma solo per gli over 50 visto che per loro è scattato l’obbligo vaccinale. Gli ver 50 hanno tempo fino al 31 gennaio per mettersi in regola col vaccino