Premi per 60mila euro vinti in Sicilia al SuperEnalotto stanno per scadere senza essere stati reclamati. Lo Stato sta per concludere il suo ennesimo affare nell’Isola incassando, senza colpo ferire, soldi che sarebbero dovuti andare a sei siciliani quantomeno distratti.

E’ una cosa strana ma che ormai succede ogni anno. Anche nel 2024 era accaduta una cosa analoga con premi rimasti senza padrone e nel 2025 si sta ripetendo.

Pochi giorni per reclamare 6 premi da 10mila euro

Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

Dei 1.000 premi assegnati, come riporta Agipronews, sono 6 quelli non ancora riscossi in Sicilia. In particolare, due premi dell’estrazione di venerdì 20 giugno riguardano Palermo (PA), rispettivamente presso la Sisal Caffetteria in P.tta Grigoli angolo Via Pecoraino, 17, e Carini (PA) presso la Tabaccheria Giambanco in Corso Italia, 173. Quattro premi dell’estrazione di venerdì 27 giugno sono ancora in attesa: a Modica (RG) presso la Tabaccheria Polara in Via Vittorio Veneto, 94, a Catania (CT) presso la Tabaccheria Sisal in Viale Marco Polo, 21/23, a Palermo (PA) presso la Tabaccheria Armato Maria Concetta in Piazza Montegrappa, 18, e a Castelvetrano (TP) presso la Tabaccheria Sisal in Via Trapani, 123.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

Si ricorda che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.