In Sicilia ci sono quattro giocatori baciati dalla fortuna ma molto distratti. Si trovano fra Messina, Giardini Naxos ed Agira nell’Ennese. Hanno vinto premi speciali nei concorsi del SuperEnalotto ma non se ne sono accorti e dunque non hanno ancora reclamato la vincita per incassare la quale, in base al regolamento dei giochi, ci sono 90 giorni dall’estrazione.

Le vincite al SuperEnalotto non reclamate

Ecco come è andata con il concorso speciale dello scorso anno. A dicembre del 2024, infatti, grazie all’iniziativa speciale “REGALA UN SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024). E, come riporta Agipronews, mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi, infatti, sono 4 quelli non ancora riscossi in Sicilia.

I concorsi vincenti per i siciliani distratti

Per l’estrazione n. 200 di giovedì 19 dicembre 2024, in scadenza il 19 marzo 2025 non riscossi due premi, uno a Messina nella Tabaccheria Sparacino situata in Via S. Cecilia, 183 e l’altro a Agira (EN) presso il Tabacchi situato in P.zza Fortunato Fedele, 20.

Altri due premi da ritirare per l’estrazione n. 203 di venerdì 20 dicembre 2024, in scadenza il 20 marzo 2025 a Messina nel Bar Masi di Saccà Domenica situato in Via A. D’Anfuso, 19 e Giardini Naxos (ME) presso il Tabacchi Trovato situato in Via Tysandros, 130.

Cosa verificare e tutte le scadenze

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Si ricorda infatti che i termini per la riscossione dei premi da 10mila euro delle quattro estrazioni – pari a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 17, 19, 20 o 21 marzo 2025 a seconda della data del concorso giocato.