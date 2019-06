A Palermo

La Polizia ha sventato una rapina in pieno centro, a Palermo, in danno di un giovane turista francese ed ha arrestato Hamdi Ouertani, 35enne di Ballarò.

La vicenda si è verificata in piena notte in via S.Agostino, nella zona del “Monte di Pietà”: un trentacinquenne turista francese è stato raggiunto, sorpreso alle spalle e gli è stato intimato di consegnare il denaro in suo possesso.

Al no della vittima il rapinatore ha preso per il bavero il giovane, l’ha scaraventato a terra, ha chiesto a gran voce la consegna del denaro ed ha puntato il suo telefonino e notebook. Nel mentre è sopraggiunta una pattuglia della Polizia che ha bloccato il malvivente.

Ouertani dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà in attesa del processo a suo carico.

Contestualmente, in considerazione della sua posizione irregolare sul territorio nazionale, a seguito della definizione da parte della Questura delle procedure amministrative volte alla sua espulsione, Ouertani è stato rimpatriato nel suo paese di provenienza.