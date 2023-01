Arrestato un uomo di 30 anni

Aveva preso di mira dei ragazzini per rapinarli. Ma non ha fatti conti con i carabinieri. I militari dell’Arma si sono resi conti appena in tempo di quel che stava accadendo ed hanno fatto saltare il piano criminale.

Dove è successo

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni che ha cercato di rapinare la notte di Santo Stefano un gruppo di giovani tra i 15 e i 20 anni in via Mariano Stabile, a pochi passi dal Teatro Massimo. Ad accorgersi della tentata rapina a danno dei ragazzini due carabinieri della compagnia piazza Verdi che sono riusciti a bloccare l’uomo alle spalle e arrestarlo.

Non era armato

Secondo quanto ricostruito il trentenne non era armato. L’indagato portato in caserma ed identificato.

Altra rapina in queste ore

Due uomini armati di coltello la sera di San Silvestro hanno bloccato una dipendente di un market di detersivi. Sotto la minaccia di un coltello hanno fatto riaprire l’esercizio commerciale e svuotato le casse. Il colpo è stato messo a segno in via Imera ai danni del negozio l’Angolo dei Detersivi. In cassa i ladri hanno portato via 3 mila euro. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della dipendente e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.

L’aumento delle rapine

Proprio in questi giorni la questura ha fatto un bilancio dell’attività svolta nel corso del 2022 appena trascorso. Il dato emerso è l’aumento delle rapine, tra andate a segno e tentate. Solo la polizia è intervenuta per ben 528 rapine in totale nel corso del 2022. Parliamo del 18% in più rispetto allo scorso anno. Gli agenti hanno arrestato 44 persone, di cui 7 in flagranza. C’è un po’ di tutto in questo contesto: sono state soprattutto le farmacie quelle maggiormente finite nel mirino, ma ci sono anche tabacchi e soprattutto persone anziane. Una sola la rapina e neanche riuscita ad un istituto bancario, segno che probabilmente le banche sono diventate più difficili da colpire.