La Segreteria Provinciale del Sindacato Italiano Militare Carabinieri di Palermo, esprime il più vivo e sentito encomio ai militari in servizio nel capoluogo siciliano, per l’elevata professionalità, il coraggio e lo spiccato senso del dovere dimostrati in due distinti e rilevanti

interventi operativi svolti nel territorio della città.

In particolare, si intende evidenziare l’efficace e tempestiva azione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che, a seguito di segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti con prontezza riuscendo ad arrestare un soggetto resosi responsabile di tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’operazione, caratterizzata da momenti di elevata criticità e pericolo, ha visto i militari fronteggiare una violenta resistenza posta in essere dall’indagato durante un concitato inseguimento sviluppatosi in altezza su un ponteggio ed in seguito sul terrazzo dello stabile. L’azione si è conclusa con l’immobilizzazione del soggetto grazie al coordinato e proporzionato utilizzo dei dispositivi in dotazione, a tutela dell’incolumità degli operanti e della collettività.

Analogo apprezzamento viene rivolto ai Carabinieri della Stazione di Brancaccio, che hanno tratto in arresto due individui ritenuti responsabili, in concorso, di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’attività, sviluppatasi lungo importanti arterie cittadine, ha richiesto elevata capacità operativa, prontezza decisionale e perfetto coordinamento tra le pattuglie intervenute. Grazie ad un efficace controllo del territorio e ad un’azione sinergica tra i reparti, i militari sono riusciti a intercettare i fuggitivi, bloccarli e assicurare alla giustizia entrambi i responsabili.

La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri sottolinea come tali interventi rappresentino un chiaro esempio dell’impegno quotidiano, del sacrificio e della straordinaria dedizione con cui i Carabinieri operano a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità, spesso in contesti ad alto rischio e in condizioni di particolare difficoltà.

Ai militari intervenuti va il più sentito e convinto riconoscimento del SIM Carabinieri, unitamente alla più profonda gratitudine per aver onorato, con il proprio operato, i valori fondanti dell’Istituzione e il giuramento prestato al servizio del Paese.