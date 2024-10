“Questa mattina 36 dipendenti del comune di Trabia, in provincia di Palermo, hanno firmato i contratti a tempo indeterminato. Una stabilizzazione fortemente voluta dal nostro sindacato che ha sollecitato e supportato l’iter che oggi culmina con un risultato storico per i lavoratori, le famiglie e i cittadini che riceveranno servizi migliori”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal.

Ringraziamenti alle istituzioni

“Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Bondí, del consiglio comunale e degli uffici coordinati dal Segretario generale Domenica Ficano – continua Cannella – anche Trabia ha finalmente completato le stabilizzazioni e ci auguriamo che tanti altri comuni seguano questo esempio. Un pensiero in particolare va a una lavoratrice recentemente scomparsa che avrebbe dovuto firmare oggi il contratto a tempo indeterminato che, per volere dell’amministrazione, è stato firmato simbolicamente da tutti i colleghi e le colleghe”.

“Con la firma dei contratti viene finalmente ufficializzato la fine del precariato per 36 lavoratori del Comune di Trabia. La stabilizzazione, ponendo fine ad una situazione di instabilità lavorativa perpetrata per anni, permette ai lavoratori di guardare al proprio futuro con maggiore serenità. Appare doveroso ringraziare il Sindaco, Dott. Francesco Bondì, e il Segretario Comunale, Dott.ssa Domenica Ficano, in quanto parte attiva delle giuste rivendicazioni sindacali e determinante per il conseguimento di questo storico traguardo. Ma la UIL-FPL, come sua abitudine, guarda già al prossimo obiettivo, cioè l’aumento orario per questi lavoratori part-time, allo scopo di raggiungere, dopo la stabilità contrattuale, anche una retribuzione maggiormente dignitosa”. Lo dichiarano in una nota il Segretario Generale della UIL-FPL Salvatore Sampino, il Coordinatore Provinciale Vincenzo Prestifilippo, il Segretario Aziendale del Comune Salvatore Scalici e la R.S.U Alfonsina Chiaramonte.