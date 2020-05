Gli strumenti sono stati consegnati agli studenti

Le trasmissione le Iene aveva raccolto in Italia centinaia di tablet e computer da destinare alla scuola Giovanni Falcone dello Zen a Palermo.

Prima una raccolta partita nella zona di Bergamo, poi invece l’appello è stato raccolto in tutta la penisola.

Un grosso Tir è stato riempito di strumenti informatici e consegnati alla preside della scuola Daniela Lo Verde.

Il grosso carico non è passato inosservato e per due volte qualcuno ha cercato di rubarli. Lucchetti esterni alla scuola sono stati fatti sparire per ben due volte.

Furti e anomalie segnalate e denunciate ai carabinieri che hanno intensificato i controlli. Anche il personale della scuola è stato impegnato per rafforzare i controlli.

Alla fine, nonostante i tentativi di furti andati a vuoto i tablet sono stati consegnati agli alunni dells scuola del quartiere che non avendo computer non riuscivano a seguire le lezioni con grave rischio di perdere tutto il lavoro svolto in questi anni per contrastare la dispersione scolastica.

In quei giorni la scuola aveva subito anche uno strano furto. Qualcuno era entrato e portato via alcuni motori dell’acqua allagando il plesso.