Ora si trova ai domiciliari

I Carabinieri di Modica (Rg) hanno arrestato un uomo per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

La vicenda era iniziata nel corso della mattinata a Modica Alta nei pressi di un esercizio commerciale. L’uomo, sottoposto a libertà vigilata, ed ospite di una comunità di Modica, aveva avvicinato una pattuglia della polizia locale inveendo contro di essi che avevano comminato una multa nei giorni precedenti, a dire dell’uomo scorrettamente, ad alcuni suoi parenti. Dalla parole è però passato ai fatti schiaffeggiando uno degli agenti. I Carabinieri hanno fermato la violenza arrestando Antonino Puzzo, di 46 anni. L’uomo è stato messo ai domiciliari ma nel pomeriggio si è allontanato dalla comunità ed è scattata la ricerca con le numerose pattuglie dei Carabinieri.

La pattuglia della Stazione di Modica ha intercettato l’uomo in via Risorgimento e lo hanno bloccato ed arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Il Pm al termine lo ha rimesso ai domiciliari.