Il Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l’azienda sta perpetrando negli ultimi giorni. Senza preavviso, nel giro di poche ore, sono state inviate pec a molti giornalisti del Gruppo per l’interruzione immediata di collaborazioni e rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Tempi e modalità dell’azione lasciano sconcertati. Giornalisti anche con oltre 10 anni di appartenenza si sono visti arrivare la comunicazione via mail, sono stati immediatamente rimossi dal gestionale e i loro profili cancellati. Il tutto succede dopo che in un incontro con l’azienda, lo scorso 24 febbraio, la stessa aveva comunicato al Cdr che il piano di risparmio in corso, legato a questioni di bilancio e alla multa Inps, non prevedeva riduzioni del corpo giornalisti.

L’azione è stata messa in pratica senza chiedere il parere preventivo del Cdr, cosa che è garantita dal Contratto nazionale di riferimento (Figec-Cisal). Allo stato attuale si contano circa 16 interruzioni o rimodulazioni di collaborazioni e 4 licenziamenti di lavoratori dipendenti, due dei quali nella redazione di PalermoToday, Sandra Figliuolo e Alessandro Bisconti.

Il Cdr e Figec comprendono la complessità della situazione nella quale Citynews si trova e le difficoltà di tutto il settore dell’editoria. Riconoscono l’impegno dimostrato dall’azienda che, negli ultimi anni, ha migliorato le condizioni dei lavoratori e stabilizzato decine di ex precari. Tuttavia non è possibile accettare le modalità di azione dell’azienda. Ai colleghi colpiti dalle misure va la piena solidarietà di Cdr e Figec.

La richiesta attuale all’azienda è di sospendere subito il piano di riorganizzazione e di attivare una concertazione in merito, ritirando i licenziamenti. In attesa di una risposta, il Comitato di Redazione anticiperà l’assemblea generale prevista per il 17 marzo e si riserva di intraprendere, insieme alla platea di giornalisti, altre iniziative di mobilitazione.