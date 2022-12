la presentazione

I principali scenari e le più attuali strategie aziendali per sviluppare innovazione e resilienza, ma anche per parlare di Made in Italy, attualità e progettualità conseguenti alla nascita del nuovo governo. E poi il provvedimento messo in serbo dalla Regione che si estende a tutte le piccole e medie imprese siciliane. Si tratta del progetto Competitività Sicilia, che prevedono finanziamenti agevolati e a fondo perduto con dotazione finanziaria di 70 milioni di euro, tra queste “Cluster Sicilia” già avviata quest’estate. Se ne è parlato questa mattina alla Camera di Commercio di Palermo.

La Regione a lavoro per un processo di sburocratizzazione

Alla iniziativa l’assessore regionale alle Attività Produttive Edi Tamajo. “Abbiamo già attivato un meccanismo importante a sostegno delle piccole e medie imprese – ha detto Tamajo – Il 95% delle imprese fanno parte di questa caratteristica e hanno tantissimo soggetti occupati. Stiamo lavorando per un processo di sburocratizzazione. La mia presenza è un modo per dare sostegno alle attività. Il mio dipartimento ha avviato il progetto Competitività Sicilia. Vogliamo dare sostegno a tutte e attività che rappresentano il volano per ‘economia siciliana”.

Momento di confronto tra le Pmi

E’ stato un momento di confronto tra esponenti del mondo istituzionale e i responsabili di Fmpi (Federazione medie e piccole imprese). Antonina Terranova, presidente di F.M.P.I. ha sottolineato che “Lo sviluppo delle PMI e del Made in Italy e l’impegno del governo per creare una fiscalità di vantaggio che prenda in considerazione delle difficoltà del Sud e l’autonomia differenziata. In Sicilia si rimarcherebbe ancora di più la differenza tra regioni. Proponiamo la fiscalità di vantaggio che possa servire a incrementare il mondo del lavoro abbassando il cuneo fiscale”. Hanno partecipato ancge l’Avvocato Giuseppe Fontanarosa Presidente Centro Studi Europeo Po.la.ri.s., con il Deputato Nazionale di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, con l’Assessore regionale alle Attività Produttive Edi Tamajo”.