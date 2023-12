Le criticità del settore distribuzione dei carburanti al centro dell’incontro di oggi tra l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, e una delegazione di Assopetroli-Assoenergia Sicilia, guidata dalla coordinatrice Luana Ardagna, negli uffici dell’assessorato di via degli Emiri a Palermo. Centrale, durante il confronto, il tema dell’applicazione delle norme vigenti in merito alla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti prevista dalla legge 124/2017.

“La delegazione – dice l’assessore Tamajo – ha presentato una documentazione dettagliata del settore carburanti in Sicilia relativamente allo stato degli impianti sul territorio. È stato uno scambio produttivo e chiarificatore in cui è emersa la necessità di un cambio di rotta rispetto ad un settore che registra un fatturato di oltre un miliardo. Ho già programmato, dopo le festività natalizie, un tavolo tecnico a cui siederanno anche l’Agenzia delle dogane e l’Anci Sicilia, per discutere fattivamente della chiusura nell’Isola degli impianti incompatibili e di quelli dormienti e semi dormienti dopo la loro individuazione. Ho dato, infine, mandato alla coordinatrice Ardagna di inviare al mio assessorato una relazione con le loro proposte rispetto alle criticità”.

La questione Amazon e le parole di Tamajo

Il deposito di smistamento Amazon a Catania ha aperto oggi per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni locali nel corso di una visita della struttura entrata ufficialmente in attività il 7 ottobre 2020. La visita, guidata da Mario Della Sala, regional director di Amazon Logistics, ha visto la partecipazione per il Comune di Catania del sindaco Enrico Trantino, di alcuni rappresentanti della Regione Sicilia e dei referenti di Banco Alimentare della Sicilia OdV.

La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti, in particolare nelle province di Catania, Siracusa e Messina. Il deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 10.000 metri quadrati, ha già creato 70 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino, superando le stime iniziali di 30. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto oltre 200 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali. Il centro di distribuzione Amazon e i nostri centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti.

“Il deposito di Catania è stato il nostro primo sito in regione, a cui ha fatto seguito dopo un anno quello di Palermo. Questi centri ricoprono un ruolo assolutamente strategico per la nostra rete logistica nel Sud Italia. Siamo felici di poter accogliere qui oggi, per la prima volta, le istituzioni e far vedere loro da vicino come lavoriamo” ha dichiarato Mario Della Sala, regional director di Amazon Logistics. “In Amazon l’obiettivo non è solo quello di offrire un servizio efficiente ai nostri clienti, ma anche offrire ai nostri dipendenti e al personale dei nostri fornitori di servizi di consegna un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale”.

Tamajo, “Per noi motivo di grande soddisfazione”

“È per noi motivo di grande soddisfazione spegnere la terza candelina per l’insediamento di Amazon a Catania. Una realtà mondiale che ha scelto la città etnea per attivare un polo logistico in un punto strategico del sud Italia a servizio di più province, che si sta rivelando una risorsa importante per le attività di distribuzione delle merci” commenta Edmondo Tamajo, Assessore Regionale delle Attività Produttive che conclude: “Grazie alle sue caratteristiche geofisiche e alla capacità di problem solving di tutti coloro che lavorano per la crescita economica del territorio, Catania continua ad essere attrattiva per gli insediamenti economici, Amazon ne è l’esempio più evidente”.

Messina, “Insediamento Amazon integrato in tessuto economico siciliano”

“Sono lieto di osservare come l’insediamento Amazon si sia integrato nel tessuto economico dell’area e della Sicilia. Nella mia veste di rappresentante della Regione, auspico un continuo potenziamento della capacità di esporre sempre di più i prodotti e le eccellenze Made in Sicily sul marketplace di Amazon. Non per ultimo vorrei sottolineare la soddisfazione per le opportunità di lavoro e l’indotto che questo insediamento hanno generato sul territorio” dichiara Andrea Messina, Assessore alle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Sicilia.

Trantino, “Fondamentale incentivare integrazione grande distribuzione”

“Il nuovo polo logistico di Amazon che si è stabilito a Catania, con una struttura e una funzionalità all’avanguardia, conferma l’attrattiva della zona industriale etnea come riferimento per tutto il Sud Est della Sicilia per lo sviluppo di nuove attività commerciali. Rimane fondamentale incentivare l’integrazione della grande distribuzione organizzata con il tessuto imprenditoriale locale, che va sostenuto con una sinergia virtuosa, a favore dello sviluppo del territorio e dell’occupazione, obiettivo per cui l’Amministrazione Comunale è costantemente impegnata”, ribadisce il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

Annunciata nuova donazione a Banco Alimentare Sicilia OdV

Amazon è da sempre molto attenta alle comunità in cui opera. Attraverso i suoi programmi a sostegno della comunità, vengono supportate le scuole, gli ospedali e le associazioni no profit locali sulla base delle segnalazioni ricevute dalla comunità stessa e dai propri dipendenti. In occasione dell’evento odierno, Amazon ha annunciato una nuova donazione a favore di Banco Alimentare della Sicilia OdV che sarà impiegata per coprire i costi necessari per il recupero e la redistribuzione di 200.000 pasti.

“La collaborazione con Amazon è frutto di una Partnership Pluriennale – ha sottolineato Pietro Maugeri, Presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV – operativa tutto l’anno e che permette di diffondere in tutta la Rete Banco Alimentare esperienze d’impatto, come quella vissuta in Sicilia. Dal volontariato d’impresa al recupero di alimenti che non entrano nel circuito delle vendite online e che diventano eccedenze, fino alla collaborazione anche in occasione della Colletta dello scorso 18 novembre. Queste alcune delle attività che sintetizzano la relazione con Amazon e che rimettono al centro la responsabilità sociale e la cura verso lo sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio. Ringraziamo Amazon per aver scelto di essere nostro Compagno di Banco”.

Amazon in Sicilia

In Sicilia, Amazon è presente complessivamente con due depositi di smistamento basati a Catania e Palermo, in cui sono stati creati complessivamente circa 440 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato tra operatori di magazzino e funzioni di supporto, assunti direttamente da Amazon, e autisti assunti invece dai fornitori di servizi di consegna.

