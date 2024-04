“L’appuntamento del 8-9 giugno è una prova di maturità che non può esentare nessuno, giovani e meno giovani, di qualsiasi orientamento politico. Una prova di responsabilità e di pragmatismo, contro tutti gli inutili e pericolosi estremismi.

In termini pratici, non possiamo permetterci di replicare i dati della tornata del 2019, laddove, nella circoscrizione “Italia Insulare”, si recarono alle urne soltanto il 37% degli elettori…in ogni caso, occorre rendersi conto, a livello istituzionale, sociale, mediatico, che l’astensionismo è una vergognosa resa e una sconfitta per tutti, nonché la più subdola delle patologie dei sistemi democratici, da combattere, anzi da curare, con la medicina della miglior politica, fatta di idee, programmi, azioni costruttive e lungimiranti. Occorre senz’altro un supplemento di consapevolezza e di senso di comunità, nella quale ciascuno deve fare al meglio la propria parte”.

Scrive sul suo blog, il deputato di Forza Italia dell’Ars, Edy Tamajo, candidato alle prossime elezioni europee del 8 e 9 di giugno 2024 nel collegio di Sicilia e Sardegna.

Tamajo, “Forza Italia e Schifani mi hanno chiesto di correre”

“Il mio partito, Forza Italia e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, mi hanno chiesto di correre per una nuova campagna elettorale. Chi mi conosce, sa, che nella mia vita non mi sono mai tirato indietro verso nuove sfide. Sono candidato alle prossime elezioni europee nel collegio di Sicilia e Sardegna che si terranno l’8 e il 9 di giugno 2024. Ho bisogno dell’aiuto di tutti voi. Sardi e siciliani che hanno a cuore la loro Terra. Abbiamo l’esigenza di far sentire la nostra voce”.

“Promuovere un nuovo dibattito in vista di profonda riforma Unione”

Il messaggio prosegue: “Bisogna promuovere un nuovo dibattito in vista di una profonda riforma dell’Unione, al fine di rispondere alle numerose istanze che arrivano dalle nostre Isole. La distanza tra istituzioni e cittadini, unita alla difficoltà di trasmettere un messaggio chiaro sui benefici dell’integrazione europea ha liberato un binario su cui corre demagogia e nazionalismo. Non siamo disposti ad assistere inerti. Noi corriamo per una Europa basata sulla solidarietà, sulla fratellanza, sulla conoscenza, lo studio, la fiducia reciproca, ma soprattutto, la libertà”.

Al congresso dei giovani di Forza Italia, “Sempre vinto con preferenze”

A meno di tre mesi dalle elezioni europee e da una piccola tornata di amministrative gli azzurri rivendicano presenza e spazio, Tamajo ha parlato la settimana scorsa ai giovani di Forza Italia in un convegno a Isola delle Femmine.

“Non mi ha mai regalato niente nessuno. Sono stato eletto sempre con la preferenza. Non ho avuto mai la fortuna come succede a numerosi deputati e senatori a Roma. Da sempre a favore dei giovani e delle donne che camminano insieme ad uomini politici di esperienza. Ministro Totò Cardinale mio maestro politico” disse Tamajo come candidato Fi alle Europee.

