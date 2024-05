L’assessore Tamajo ha incontrato con una delegazione di Libera Rappresentanza dei militari, il primo sindacato ad essere stato riconosciuto nel 2019 per il Personale della forza Armata Esercito.

La delegazione

La delegazione composta dal presidente Comitato Regionale Sicilia Antonino Spinella, la segretaria Regionale Tania Crapanzano, il Dirigente Nazionale allo sport Domenico Marzullo ed il Segretario Generale Marco Votano, diversi gli argomenti trattati tra i quali il trasporto su rotaie da fruire gratuitamente per i Militari di stanza in Sicilia, la necessità di un provvedimento che riordini le carriere dei Militare e l’istanza portata avanti da Libera anche in seno alla federazione di Euromil al fine di valutare la defiscalizzazione delle accessorie e la non contabilizzazione di cui alle regole del patto di stabilità Europeo.

“Abbiamo apprezzato commenta il segretario Generale di Libera Marco Votano la correttezza e la visione dell’Assessore Edy Tamajo e del Senatore già membro della Commissione Difesa XV-XVIII legislatura Marcello Gualdani e concordato i prossimi incontri già a partire dal 13 giugno terminata la campagna elettorale per le Europee. Tre punti, conclude la Segretaria Regionale Tania Crapanzano, di ampio respiro che toccano a livello Regionale Nazionale ed Europeo problematiche che stanno a Cuore agli operatori di un Comparto, quello della Difesa, che Noi del Sindacato di Libera rappresentanza dei Militari ci onoriamo di Rappresentare”.

Tamajo e la questione Blutec

“Il Governo Schifani si schiera al fianco dei lavoratori ex Blutec dopo il ricorso presentato al TAR da Sciara Holding, la quale ha perso il bando di appalto”. A dirlo è l’assessore alle attività produttive, Edy Tamajo.

“In attesa che il Mimit in queste ore si pronunci sul da farsi, voglio ribadire il sostegno totale ai lavoratori. Rispettiamo la decisione di Sciara Holding, anche se è inaspettata, visto le loro dichiarazioni a mezzo stampa emanate nelle scorse settimane, ma non possiamo trascurare il benessere dei dipendenti rispetto a questo ricorso – dice Tamajo -. Dopo anni di silenzi e oblio riguardo la vicenda ex Fiat, credo di aver dato prova che la nostra priorità è il benessere dei lavoratori e di tutta la zona industriale di Termini Imerese”.

