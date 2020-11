La dirigente: "Grazie a sindaco e all'assessore"

Iniziano oggi gli screening di massa sugli alunni delle scuole palermitane. In sette istituti di Palermo da oggi saranno eseguiti tamponi rapidi su alunni, insegnanti, personale Ata e collaboratori. Siamo entrati alla Maria Teresa di Calcutta dove, di buon mattino, sono arrivati i medici e i tecnici dell’Asp di Palermo per eseguire i test alla popolazione scolastica.

“Così possiamo monitorare la realtà del dato della pandemia”, dice Ettore Visca, insegnante di religione, referente Covid della madre Teresa di Calcutta mentre già sono stati eseguiti diversi tamponi tutti con esito negativo. Oggi alla Maria Teresa di Calcutta si inizia con i test agli alunni della scuola secondaria di primo grado, poi toccherà alla scuola primaria. Alle 9.30 i tecnici dell’Asp sono arrivati all’interno della scuola per eseguire 250 tamponi rapidi agli alunni. “Fino ad ora sono stati eseguiti 90 tamponi rapidi, tutti negativi fino ad ora – dice Laura Pollichino, dirigente della scuola Perez-Madre Teresa di Calcutta -. Grazie al sindaco e all’assessore Marano che hanno voluto questa iniziativa, che rassicura molto le scuole, che devono restare aperte ma la prosecuzione delle attività didattiche devono essere accompagnata dalla sicurezza sanitaria. Una iniziativa meritevole che solleva famiglie e personale, una iniziativa che dovrà essere ripetuta in seguito”.

Dall’istituto Madre Teresa di Calcutta di Palermo lo screening rivolto a studenti, insegnanti e personale non docente organizzato dalle USCA scolastiche dell’Asp di Palermo passerà poi alle altre scuole. L’attività, svolta in collaborazione con il Comune ed i dirigenti degli istituti, sarà realizzata attraverso tamponi rapidi, ai quali, in caso di positività, farà seguito il tampone molecolare.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito 10 USCA scuola: 6 con sede in città, 2 con sede a Partinico e competenza sul versante occidentale della provincia e 2 a Termini Imerese per il versante orientale. Complessivamente saranno impegnati 35 medici. La sequenza degli interventi negli istituti della città prevede dopo la scuola Madre Teresa di Calcutta, la scuola Di Vittori, la Silvio Boccone, l’Istituto Mattarella, Scinà, Mendelssohn, Leonardo Sciascia e Leonardo Da Vinci. “Si ricorda – dice l’Asp – che, oltre agli screening nelle scuole, è sempre attivo alla Fiera del Mediterraneo il Drive In rivolto a studenti e familiari”.