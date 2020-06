Indagini della polizia

Un boato ha svegliato i residenti nella notte in via Molara a Palermo. Una tanica di benzina è stata data alle fiamme nel bar tabacchi Gorgone in via Aquino Molara.

Le fiamme hanno annerito la facciata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Dalle prime indagini il rogo è doloso.

E’ intervenuta anche la scientifica per cercare tracce utili per risalire a chi ha messo il bidone dietro la saracinesca.

Lo scorso otto ottobre alcuni colpi di pistola erano stati esplosi contro la saracinesca dello stesso esercizio commerciale.

Allora come adesso sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona per cercare di individuare l’autore della possibile intimidazione.