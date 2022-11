Dal 16 dicembre a 6 gennaio a Taormina

Un ricco calendario di eventi natalizi, aperto da una tre giorni di approfondimento sulla figura di Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita. E’ stato presentato questa mattina, presso la Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni a Palermo, il programma del Tao Christmas Fest 2022. L’evento, organizzato dall’assessorato regionale al Turismo con la collaborazione artistica della Fondazione Tao Arte, è cofinanziato con i fondi FUNT del ministero del Turismo. Il calendario si svilupperà tra il 16 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023.

Si pare con una tre giorni pasoliniana

Un evento sul quale Ester Bonafede, Sovrintendente della Fondazione Tao Arte, ha illustrato i punti più significativi. “Sono state scelte fondamentali e significative di quello che la cultura rappresenta in Italia, in Sicilia e che può essere espressione della nostra fondazione. Abbiamo potuto organizzare questo evento grazie all’ausilio dell’Assessorato Regionale al Turismo e dei fondi per il FUNT. La Regione ci ha affidato la cura dell’aspetto artistico. E queste saranno in capo all’avvento del maestro Beatrice Venezi, di cui siamo tutti contenti”.

A parlare dell’apertura del calendario di eventi è proprio la direttrice artistica Beatrice Venezi. “E’ una celebrazione del centenario di Pasolini, ma soprattutto ci interessa esplorare l’eredità di Pasolini oggi. Ci saranno una serie di relatori importanti, a partire da Marcello Veneziani che modererà un incontro nella giornata di apertura. Quello che cerchiamo di dare è un messaggio di rinascita culturale per Taormina. Seguono tutta una serie di attività scandite in una tre giorni pasoliniana prettamente artistica. Ci sarà Morgan che farà uno spettacolo, leggendo anche alcune poesie. Nel secondo giorno ci sarà uno spettacolo fotografico e nel terzo avremo la prima produzione di Taormina Arte dedicata ed ispirata al film Comizi d’Amore, con lo spettacolo Invertiti.

Scarpinato: “Musica e cultura volano turistico”

Assente all’evento il neo assessore regionale al Turismo Francesco Paolo Scarpinato, che ha comunque voluto esprimere la propria felicità per il patrocinio dell’evento. “E’ con grande piacere che l’Amministraizone Regionale promuove un appuntamento di tale entità per la Sicilia. Un’iniziativa che intende affermare ancora una volta che la cultura, le arti, la musica dalla classica al jazz e ancora al pop, possano essere volano per l’Isola, in un periodo di destagionalizzazione. Il nostro obiettivo è infatti promuovere l’identità turistica della Sicilia. E rilanciare il territorio attraverso l’ampia offerta di spettacoli di qualità”.

A fare le veci dell’esponente di Fratelli d’Italia è il Capo di Gabinetto Marcello Giacone. “Taormina la conosciamo tutti. Ci sono tutti gli ingredienti per un Natale di grande livello e soggetti altrettanto importanti. Questo tipo di manifestazione è importante perchè stiamo conducendo l’iniziativa in collaborazione con il MIT, che sta cofinanziando l’iniziativa.

Il programma del Tao Christmas Fest 2022

16 dicembre – Pasoliniana

Alle 16 Palazzo dei Congressi – vernissage mostra fotografica (costo mostra incluso nel preventivo dello spettacolo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia).

Alle 17 Sala B – “Lo scandalo Pasolini” con Marcello Veneziani. Letture testi di Luca Violini.

Alle 18.30 Sala B – proiezione de Il fiore delle mille e una notte (durata di 125 minuti).

17 dicembre – Pasoliniana

Alle 14.30 Sala B – proiezione di Edipo Re

Alle 16.30 Sala B – “L’eredità poetica e politica di PPP”, intervengono: Antonio Di Grado, direttore letterario della Fondazione Sciascia, Fabrizio Catalano, regista e nipote di Leonardo Sciascia, Adalberto Baldoni, scrittore; onorevole Matteo Orfini, responsabile cultura Pd, onorevole Federico Mollicone responsabile Cultura Fdi. Modera Antonio Condorelli.

Alle 18.30 Sala B – proiezione di Mamma Roma

Alle 21 Pasolini-Pound Odi et amo, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

18 dicembre – Pasoliniana

Alle 14 Sala B – proiezione de Il Vangelo secondo Matteo.

Alle 17 Sala B – “Pier Paolo Pasolini e il cinema” intervengono: Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi Archivio Pier Paolo Pasolini presso la cineteca di Bologna; Giancarlo Marinelli, regista e direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza; Claudio Siniscalchi, docente di cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e di Storia e Critica del Cinema presso la Lumsa di Roma; Sandro Volpe, docente di Teoria della letteratura e Storia del Cinema all’università di Palermo. Modera Antonio Condorelli.

Alle 18.30 Sala B – Proiezione di Accattone.

Alle 21 Sala A – Invertiti, produzione della Fondazione Taormina Arte.

A seguire della tre giorni pasoliniana

20 dicembre – Sala B alle 21

Forte Trio – Trio di Stato della Repubblica del Kazakistan (Maxat Jussapov al violino; Murat Narbeko al violoncello; Timur Urmancheyev al piano ed alla direzione artistica).

21 dicembre – Sala A alle 21

Concentro sinfonico – Silya Grubert, violino, Nuova Orchestra Scarlatti, direttore Stefano Pagliani.

Saranno eseguite la ouverture da Coriolano di Beethoven, il Concerto per violino numero 1 opera 26 di Bruch e la Sinfonia numero 4 di Beethoven.

23 dicembre – Sala A alle 21

“Cinema Serenade – Magico Natale” con il Bellini Ensemble.

26 dicembre – Sala A alle 19

Concerto del coro voci bianche di Taormina

28 dicembre – Sala A alle 21

Astor – omaggio ad Astor Piazzolla

Con Gloria Campaner al pianoforte; Alessandro Carbonare al clarinetto e Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon.

29 dicembre – Sala A alle 21

Piano recital con Alexander Yakovlev al pianoforte.

30 dicembre – Sala A alle 21

Orchestra Jazz Siciliana – Fondazione The Brass Group con i solisti.

31 dicembre – Teatro Antico alle 11.30

Christmas Ladies

Gennaio aperto da un concerto

1 gennaio – Sala A alle 19

Concerto dell’Orchestra a plettro Città di Taormina

4-5-6 gennaio – Palazzo dei Congressi

Laboratori attoriali per bambini e ragazzi

6 gennaio – alle 18 al Palazzo dei Congressi Finissage mostra

Si prevedono anche spettacoli del Comune di Acireale per le date del 23 dicembre (concerto della Nuova Orchestra Scaralatti e 30 dicembre, concerto dell’Orchestra a Plettro della città di Taormina).