Fine di un "incubo" lungo sei anni. Novità per gli autobus

L’ultimo “baluardo” del cantiere del collettore fognario su via Roma, ovvero quello all’angolo con via Guardione, è stato finalmente chiuso. Giubilo fra residenti e commercianti della zona, costretti da sei anni a disagi inenarrabili a causa dei ritardi che hanno colpito i lavori, più volte stoppati per problemi nel sottosuolo dovuto ad un terreno troppo duro rispetto al progetto previsto e alle continue infiltrazioni d’acqua che hanno rallentato la trivella. Problemi sui quali la ditta che si è occupata degli interventi è riuscita, finalmente, a scrivere la parola fine. La viabilità torna quindi alla normalità, con la prossima istituzione del doppio senso di marcia sull’intero tratto di via Roma.

Doppio senso in via Roma

Una decisione che sarà ufficializzata nelle prossime ore attraverso un’ordinanza dell’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. Documento frutto di un sopralluogo, annunciato qualche giorno fa ai nostri microfoni dall’assessore Maurizio Carta e che ha dato esito positivo. A tal proposito, sarà re-istituita una corsia preferenziale che verrà percorsa dai mezzi pubblici in direzione Stazione Centrale. Una riorganizzazione della viabilità del centro città che permetterà di allegerire il traffico nell’area di via Volturno e del Tribunale, ma anche e soprattutto di completare del tutto la pedonalizzazione di via Amari, nel tratto fra via Roma e via Wagner.

In tal senso, si porrà il nuovo piano traffico del Comune, con indicazioni per incanalare le macchine tra chi deve andare alla stazione da piazza Sturzo e chi deve andare verso il Teatro Massimo/Tribunale. Così, secondo quanto previsto nei piani del Comune, il tratto di via Roma compreso fra via Cavour e via Amari tornerà a doppio senso di marcia. Sarà istituito l’obbligo di andare dritto nell’intersezione fra via Roma e via Guardione, in direzione Stazione Centrale. A tal proposito, sarà posizionata l’adeguata segnaletica stradale. Inoltre, la società AMG si occuperà di ripristinare il semaforo posto all’incrocio proprio fra via Roma e via Cavour, in modo da regolare il transito dei mezzi.

Il più importante cambiamento riguarda, senza dubbio, il trasporto pubblico. Nei prossimi giorni infatti, dovrebbe essere concessa l’autorizzazione che permetterà ad Amat di far transitare i propri mezzi a doppio senso di marcia su via Roma. Fatto che ridurrà di molto i tempi di percorrenza di linee quali la 101 e la 102. Variazione di viabilità che interesserà anche il trasporto privato, con itinerari differenti fra chi si deve muovere verso la Stazione Centrale e chi dovrà procedere verso il Teatro Massimo, con un svolta obbligatoria su via Guardione.