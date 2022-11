L'avvocato "Leggere bene lettera del Comune"

Il saldo della Tari a Palermo ha messo in allarme diversi professionisti, commercianti e quanti hanno subito danni dall’emergenza Covid. Nell’avviso del pagamento del tributo si rischia di pagare più di quanto è dovuto. Per le attività produttive è prevista una somma di compensazione per i danni subiti dal Covid, solo che questo sconto nell’avviso di pagamento non viene considerato.

“Bisogna leggere bene la lettera che viene spedita dal Comune per non commettere un errore – dice un avvocato che ha ricevuto l’avviso di saldo – Nelle voci della tassa oltre a quanto versato nelle rate di scadenza c’è un importo che viene posto d’ufficio in compensazione per i soggetti che sono stati penalizzati dall’emergenza Covid. Importo che non viene sottratto nel saldo. Infatti nell’avviso di pagamento allegato alla lettera l’importo non viene calcolato sottraendo circa centoventi euro previsto dalla compensazione. Nel mio caso avrei dovuto pagare 170 euro a saldo, ma nell’avviso di pagamento Pagopa l’importo è di 299 euro, compresa la compensazione”.

Dal Comune fanno sapere che sono arrivate diverse segnalazioni e che è stata segnalata l’anomalia alla Sispi che sta adeguando i compensi. È sempre bene verificare quanto risulta il saldo da pagare prima di dare l’ok al pagamento.

Caro bollette e inflazione, maxi evasione della Tari in Sicilia

Il caro-bollette ha ripercussioni anche nelle casse dei comuni, non solo perché sono costretti a pagare somme elevatissime per poter continuare a rendere i servizi come l’illuminazione pubblica nelle strade, nelle scuole e negli uffici, ma anche perché sono tantissimi i cittadini che non hanno pagato la Tari.

Tanti cittadini non possono pagare la Tari

Sono tantissime le famiglie in difficoltà che stentano ad arrivare alla fine del mese complice i costi elevati delle bollette e del caro-vita, con prodotti di prima necessità sempre più cari. Così si è costretti a rivedere le spese e le prime incombenze che vengono evase sono proprio quelle del pagamento della tassa sui rifiuti, la tari.

Piangono le casse dei comuni

L’ammanco era già visibile in primavera, nel periodo in cui, generalmente, i comuni inviano alle utenze la prima rata da pagare, ma adesso e nelle prossime settimane, quel che appare come una pericolosa crepa nella riscossione della Tari rischia di trasformarsi in un buco nero nelle casse pubbliche, una voragine tanto profonda da mandare a gamba all’aria i bilanci di quei municipi siciliani che non sono ancora finiti in dissesto.

Tanti enti in difficoltà

Proprio a causa della crisi energetica e del caro vita, le famiglie dell’Isola con reddito medio-basso e in situazione di difficoltà economica, che non beneficiano di riduzioni sulle accise, davanti al tragico bivio, con a destra la bolletta di luce e del gas, triplicate per costi rispetto al 2021, e a sinistra le nuove rate della tassa per la gestione dei rifiuti, stanno ovviamente dando priorità all’energia di casa, con buona pace delle amministrazioni comunali, per le quali l’imposta sulla spazzatura rappresenta una risorsa essenziale. Sono tantissimi i comuni siciliani in difficoltà a causa dei mancati introiti derivanti dal pagamento della Tari. Solo per fare qualche caso, secondo le prime stime, a Mazara del Vallo: calo di oltre il 50% nei versamenti. E a Gela l’ammanco è cresciuto rispetto allo scorso anno del 10%.