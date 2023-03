IN VIA BASILE

Multato dagli agenti della polizia municipale un tassista abusivo a Palermo. L’uomo è stato bloccato in via Ernesto Basile. Viaggiava su una Fiat Multipla con dietro una donna. Agli agenti ha detto che la donna era sua moglie. Da un accertamento sulla banca dati però è emersa un’altra verità. I due non erano sposati e lei, di fronte all’evidenza, ha ammesso di aver pagato per essere accompagnata in aeroporto.

I vigili hanno messo a verbale la dichiarazione della donna, poi affidata a un tassista con regolare licenza per raggiungere il Falcone-Borsellino.

Al tassista abusivo sono state elevate 3 multe per un totale di 550 euro e ritiro della carta di circolazione, che sarà trasmessa alla Prefettura che poi procederà con la sospensione da 2 a 8 mesi. Per quanto riguarda la posizione della donna è scattata un’indagine per capire come avesse prenotato il servizio e se fosse cosciente di essersi affidata a un tassista abusivo. Lei avrebbe spiegato di essersi rivolta a una ditta contattata tramite messaggi sul cellulare, di cui ha fornito gli estremi.

Il tassista abusivo denunciato e la fuga coi turisti

Qualche tempo fa tassista abusivo è stato denunciato stamattina dalla Polizia Municipale per resistenza e oltraggio dopo essersi dato alla fuga con 4 turisti francesi a bordo della sua auto. A renderlo noto è la segreteria particolare del comandante del corpo di Polizia Municipale, a Palermo.

L’attività di controllo dei mezzi per il trasporto di turisti all’uscita dell’area portuale si inserisce nel piano d’interventi volti alla salvaguardia degli stessi.

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in abiti civili e a bordo di auto civetta hanno notato che il conducente di una Seat Leon prendeva a bordo due uomini e due donne che erano appena scesi da una nave da crociera e gli hanno intimato l’alt.

La denuncia

Il tassista, che dapprima sembrava volersi fermare, ha iniziato ad accelerare in direzione Monte Pellegrino con i turisti ancora a bordo; è iniziato così l’inseguimento da parte degli agenti. Giunta all’altezza dell’Ucciardone, la Seat Leon faceva un testacoda e si dirigeva in via Archimede per poi introdursi all’interno del Borgo Vecchio, dove è stata fermata dalla pattuglia e dagli stessi turisti che hanno tirato il freno a mano e hanno aperto gli sportelli. Il tassista ha iniziato ad inveire contro gli agenti minacciandoli.

Condotto presso il Comando di via Dogali, l’uomo, A.C. di 42 anni, è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. La sanzione per aver adibito un veicolo a servizio taxi, da un minimo di 1.816 euro a un massimo di 7.264 euro sarà stabilita dal prefetto, come quella per guida pericolosa che va da un minimo di 87 euro a un massimo di 345 euro. Intanto l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca e la patente è stata sospesa.

I turisti francesi sono stati accompagnati in via Dogali per le dichiarazioni. La tariffa pattuita per il tour era di 60 euro”.

Like this: Like Loading...