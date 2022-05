Ritorna la kermesse palermitana ai Cantieri della Zisa

Un tatuaggio può fare bene alla salute? Se per salute si intende il complesso equilibrio psicofisico di una persona probabilmente la risposta è “si”. A questa riflessione è dedicata l’ottava edizione della “Palermo Tattoo Convention”, che si terrà ai Cantieri Culturali della Zisa dal 3 a 5 giugno, con workshop e contest realizzati in collaborazione con dermatologi e psicologi. Un tatuaggio può essere a tutti gli effetti una vera e propria medicina per riacquisire fiducia in sé stessi o ritrovare il piacere di sentirsi bene, dopo che gli eventi della vita hanno irrimediabilmente segnato la nostra pelle.

I colori ad una ferita

Cicatrici e lesioni spesso sono segni evidenti lasciati sul nostro corpo da traumi fisici, incidenti o operazioni chirurgiche, momenti dolorosi e difficili che possono anche aver comportato shock psicologici ed emotivi importanti. Colorare i segni di una ferita fisica può aiutare a guarire più velocemente dal malessere lasciato da particolari fatti traumatici e ritrovare il benessere psicofisico, parola di psicologo. Tattoo Wellness è il contest novità di quest’anno, vedrà esibirsi sei tatuatori in contemporanea con due sfide a tempo: nella prima i partecipanti si confronteranno con tatuaggi su cicatrici e lesioni, nella seconda la sfida da affrontare sarà invece quella del coverage di vecchi tatuaggi.

Il circuito virtuoso

Attraverso questo nuovo contest la Inkilo, società organizzatrice dell’evento, punta a promuovere un circuito virtuoso in cui chi vive particolari disagi dovuti a cicatrici derivate da incidenti o da operazioni chirurgiche, dopo aver ricevuto un consulto professionale da un medico dermatologo e da uno psicologo, possa trovare la migliore soluzione di tattoo art per migliorare l’aspetto della lesione e ritrovare il proprio benessere psicofisico.

Gli artisti

Con oltre cento tattoo artist, tattoo model, street artist, spettacoli di burlesque, musica live, mostre e graffiti, “Palermo Tattoo Convention” si conferma come il più importante evento di settore nel sud Italia. Il festival internazionale del tatuaggio, presente a Palermo dal 2014, nel corso degli anni ha coinvolto i più noti artisti del mondo del tatuaggio tra sperimentatori di nuovi generi, fidati tatuatori di vip e miti del mondo del tatuaggio. “Palermo Tattoo Convention” quest’anno si sposta ai Cantieri Culturali della Zisa e più precisamente allo Spazio Tre Navate. Qui accoglierà oltre cento tatuatori in arrivo dagli studi più noti del panorama locale, nazionale e internazionale che presenteranno le novità legate ai generi e alle diverse scuole del tatuaggio, ad ognuno verrà riservato uno stand personale per consentire ai visitatori di prenotare e realizzare il loro tatuaggio in tutta sicurezza.

All’esterno

Lo spazio esterno sarà invece animato da performance di burlesque, show di tattoo models, dj set e spettacoli musicali, ci sarà anche spazio per mostre e realizzazioni di graffiti, concerti e musica live e per le premiazioni degli artisti vincitori in concorso. Le precedenti edizioni hanno accolto oltre 25.000 visitatori e appassionati del tatuaggio da tutta la Sicilia, in 7 anni sono stati realizzati oltre 5.000 tatuaggi, con un notevole aumento di pubblico e professionisti del settore. Gli orari di apertura dal 3 al 5 giugno saranno dalle 11 alla mezzanotte; ticket giornaliero 10 euro, per i tre giorni 25 euro. I biglietti acquistabili direttamente al botteghino.