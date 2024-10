“Siamo disponibili a chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, sempre più necessario, affinché si possano coordinare eventuali soluzioni normative o finanziarie alla problematica, posta dalla Consulta regionale per l’autotrasporto e la logistica, sull’introduzione della direttiva Ue 2023/959 sullo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, che ha imposto un nuovo meccanismo di tassazione (Eu-Ets) alle compagnie di trasporto marittimo. Tassa che ha provocato un aumento delle tariffe del trasporto merci via nave, accrescendo i costi per le imprese di navigazione”.

La promessa di Aricò

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, che ieri, nella sede dell’assessorato ha presieduto una nuova riunione dell’organismo regionale a cui hanno partecipato le associazioni di categoria e le società a partecipazione pubblica facenti parte della Consulta, oltre ai deputati siciliani eletti al Parlamento europeo. Tra questi, gli onorevoli Ruggero Razza e Marco Falcone hanno manifestato la propria disponibilità a intervenire sul tema con il nuovo Commissario europeo per le infrastrutture.

Le rivendicazioni

Le rivendicazioni dei rappresentanti di categoria, evidenziate nel corso della riunione della Consulta regionale, riguardano la richiesta, rivolta sia all’esecutivo nazionale sia alla Commissione europea tramite i deputati eletti in Sicilia, di intervenire in modo deciso e concreto sulla norma Eu-Ets per mitigarne l’impatto economico sugli autotrasportatori, sui quali si ripercuotono, a causa della tassa Ets, gli aumenti trimestrali del costo di traghettamento da e per l’Isola. Inoltre, viene chiesto nell’immediato che il Mit, di concerto con il Ministero per gli Affari europei, aumenti la dotazione del contributo Sea Modal Shilf, per compensare l’aumento dei costi sostenuti per il trasporto merci via mare. La Consulta ha concluso i lavori con la decisione di redigere un verbale della riunione, in cui saranno riportate le richieste delle associazioni di autotrasporto, da trasmettere in breve tempo al Ministero.