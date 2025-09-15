Il teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione Artistica Pupella, come ogni anno, propone delle giornate di open day volte alla conoscenza dei corsi di teatro che si avvieranno a breve e, per l’occasione, verrà presentata la Scuola, i suoi spazi, il metodo e i Maestri. Nello specifico, per quanto concerne la Scuola di Teatro Mario Pupella per adulti dai 18 anni in su, l’open day è in programma mercoledì 17 settembre alle ore 17, mentre per CrescinTeatro – Scuola di teatro Pupella dai 6 ai 18 anni, l’appuntamento è per venerdì 19 settembre, sempre alle ore 17.





Il percorso annuale della Scuola per adulti è finalizzato alla preparazione di un saggio -spettacolo di fine anno e, durante la fase del corso, si indagherà su sé stessi, ci si conoscerà meglio, ci si esplorerà in maniera profonda per mettere parte di sé al servizio del personaggio e “incollarsi” bene al testo e al sottotesto dei copioni che man mano si affrontano, dagli autori classici a quelli contemporanei. Gli esercizi laboratoriali serviranno a far sì che l’allievo possa esprimersi superando quei limiti e quei tratti caratteriali che, a volte, impediscono una totale naturalezza o libertà.

Le materie che si studieranno sono le seguenti: recitazione, laboratorio sensoriale ispirato al metodo Strasberg, improvvisazione, dizione e fonetica, tecnica vocale e canto. Le lezioni (over 35) saranno bisettimanali, il lunedì e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, mentre, per la fascia di età 18-35, lezioni dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 17.50.

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 17:00

