Vuoi scoprire come l’arte può cambiare la politica?

Partecipa gratuitamente all’evento conclusivo My Elections – My EU! e vivi il racconto di 25 giovani provenienti da diversi paesi europei che hanno utilizzato il teatro e l’arte come strumenti potenti di attivismo e advocacy.

Questo gruppo di giovani ha affrontato due tematiche cruciali e attuali — la migrazione (a Lampedusa) e il cambiamento climatico (a Zicksee) — attraverso intensi workshop artistici e incontri con figure esperte. Il loro percorso è culminato con una performance finale al Parlamento Europeo, dove hanno presentato richieste e domande dirette ai neo eletti membri del parlamento.





Ti aspettiamo

venerdì 24 ottobre 2025 alle 18:30 al Teatro Atlante, via della vetriera 23, Palermo

Evento gratuito con posti limitati: https://www.eventbrite.it/e/teatro-attivismo-e-advocacy-la-voce-dei-giovani-europei-tickets-1757350425429





Perché partecipare

Ascolterai alcuni protagonisti raccontare la propria esperienza

Assisterai a una breve performance di body percussion

Esplorerai il progetto My Elections – My EU! attraverso un viaggio tra foto e video.

Concluderai l’incontro con un rinfresco e un concerto live dei Punamanu!

Non perdere l’occasione di connetterti con una nuova generazione di attivisti europei!

Ti aspettiamo!

