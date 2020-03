Letture, concerti e spettacoli

Dopo il successo dell’esperimento in streaming con lo spettacolo “Viva la vida”, che ha totalizzato circa 15.000 visualizzazioni nel proprio canale YouTube, il Biondo prosegue online la sua rassegna.

Si chiama #Biondostreaming l’iniziativa per condividere il teatro e la cultura in questo difficile momento che il mondo dello spettacolo e l’intero paese stanno attraversando, prosegue su YouTube per tutta la prossima settimana.

Tutti i giorni, a partire dalle 16.00, sul canale YouTube del Teatro Biondo andranno in streaming nuove letture, racconti e poesie per grandi e piccini.

I video resteranno disponibili per la libera visione anche nei giorni successivi.

Martedì 17, sempre alle 16.00, Stefania Blandeburgo leggerà un brano dal romanzo “Con lo sguardo in su” di Alessia Franco incentrato sull’incontro tra due bambine appartenenti a due diverse classi sociali nella Palermo della Belle Époque, mentre alle 16.30 Elisabetta Pozzi interpreterà Elena di Ghiannis Ritsos nell’edizione diretta da Andrea Chiodi.

Mercoledì 18 sarà un pomeriggio interamente musicale con le canzoni da “Un mondo raro” di Antonio Di Martino e Fabrizio Cammarata.

Giovedì 19 Paolo Briguglia proporrà la seconda puntata della vera storia di Enaiatollah Akbari, bambino profugo afghano, tratta da Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda, cui farà seguito una lettura di Alessio Vassallo da Storia d’amore e di tenebra di Amos Oz.

Venerdì 20 sarà proposta la ripresa televisiva dello spettacolo “Dieci storie proprio così” scritto da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, che ha curato anche la regia. Lo spettacolo è nato dalle testimonianze delle vittime della mafia e dei rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni impegnate nella lotta alla criminalità.

Foto di Rosellina Garbo