Il 28 dicembre a Castellamare del Golfo

Il Teatro del Fuoco, noto per il festival estivo che registra sold out in tutti i suoi show da 11 anni , moltiplica gli appuntamenti in Sicilia e crea la versione natalizia oltre agli appuntamenti esclusivamente dedicati ai bambini.

Teatro del Fuoco Christmas è uno show in bianco che coinvolge artisti polacchi ed italiani in cui il fuoco viene dal cielo come un tuono e trasmette dolcezza e grinta necessari per affrontare le difficoltà della vita.

Vengono dalle nuvole i personaggi del Teatro del Fuoco Christmas, gli artisti si ispirano ai grandi artisti come Chaplin e Marceau, con la pantomima e sogni di bambino, e conducono con un’innovativa espressività la raffinata performance in grado di suscitare coinvolgimento emotivo con la magia dello spettacolo con il fuoco.

Gli appuntamenti del Teatro del Fuoco Christmas sono previsti venerdi 28 a Castellammare del Golfo con Scintille e Fuoco dalle h. 20.30, il 29 a Capo d’Orlando con From the Clouds dalle 17.30, domenica 30 a Trapani con Emozioni senza parole dalle h.17, lunedi 31 dicembre il Teatro del Fuoco conclude gli appuntamenti scintillanti in Sicilia celebrando il suo inno alla vita con la serata diretta da Red Ronnie che vede protagonista Goran Bregovic la notte di Capodanno, organizzata da Terzo Millennio per il Comune di Palermo in Piazza Politeama.

Gli spettacoli con il fuoco dedicati esclusivamente ai bambini “Teatro del Fuoco Kids” sono in programma il 26 dicembre ed il 5 e 6 gennaio 2019, e due sabati al mese tutto l’anno dalle h.17, nella “casa” del Teatro del Fuoco, bene confiscato alla mafia concesso dal Comune di Palermo all’associazione Elementi di via T. Natale 78e. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3296509941.

“Viene dal cielo come un lampo, il fuoco narrato dalle esibizioni del Teatro del Fuoco del periodo natalizio, rievoca la purezza in scene romantiche e produce energia vitale con coreografie infuocate – afferma Amelia Bucalo Triglia produttrice del Teatro del Fuoco, nominata Cavaliere dal Presidente della Repubblica Italiana nel giugno 2018 – Le fiamme della vita concludono gli show per un pubblico che avrà voglia di continuare a divertrsi.

Il Teatro del Fuoco è un progetto indipendente nato nel 2008 a Stromboli, l’isola vulcanica dal cuore di fuoco delle isole Eolie, che dopo aver fatto tappa sui siti Unesco dell’Etna, ad a Palermo Capitale Italiana della Cultura, ogni anno rinnova l’appuntamento in Sicilia il 1 agosto con il Festival internazionale ritenuto due volte meritevole di riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana ed identificato dalla rivista Forbes come uno degli 12 migliori appuntamenti al mondo per cui vale la pena fare un viaggio .