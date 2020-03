Da lunedì 23 marzo

La musica aiuta a resistere e a occupare le lunghe giornate da trascorrere a casa. La Fondazione Teatro Massimo da giorni ha aperto a tutti la fruizione del suo grande patrimonio digitale e prosegue la programmazione sulla web tv che giornalmente propone alcuni tra gli spettacoli e i concerti più belli prodotti negli ultimi anni.

Da lunedì 23 a mercoledì 25 marzo si potrà riascoltare “La Cenerentola di Danisinni” adattamento dell’opera di Rossini, andata in scena nella borgata palermitana lo scorso settembre, ma anche una delle opere più amate dal pubblico, Tosca di Giacomo Puccini, mentre mercoledì è in programma il concerto di apertura della stagione concertistica 2018 del Teatro Massimo, Poemi dell’estasi, diretto dal Maestro Gabriele Ferro. Per assistere agli spettacoli basta collegarsi al sito web del teatro. Lunedì 23 marzo: “La Cenerentola di Danisinni” è la seconda tappa del progetto Opera City, andato in scena a settembre 2019 a Danisinni, adattamento dell’opera di Rossini con il Coro di Danisinni, composto da abitanti del quartiere preparati dal maestro Manlio Messina, e la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca. Regia di Fabio Cherstich, scene e costumi di Gianluigi Toccafondo, in scena un cast di giovani cantanti composto da Marta Pluda, Giulia Mazzola, Lorena Scarlata, Francesco Vultaggio, Giuseppe Esposito, Dario Sebastiano Pometti e l’attrice Valeria Almerighi.

Martedì 24 marzo: Uno tra gli allestimenti” del Teatro Massimo che ha viaggiato di più, la Tosca di Puccini con la regia di Mario Pontiggia, le scene e i costumi di Francesco Zito, che ricostruiscono fedelmente la Roma di inizio Ottocento descritta nel libretto dell’opera. Nella registrazione di marzo 2017 sul podio c’è Gianluca Martinenghi, interpreti principali il tenore Marcello Giordani, prematuramente scomparso qualche mese fa, il soprano Fiorenza Cedolins e il baritono Sebastian Catana. Mercoledì 25 marzo Il concerto di apertura della stagione concertistica 2018 del Teatro Massimo, Poemi dell’estasi con Gabriele Ferro sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo in un programma che comprende la Lyrische Symphonie op. 18 di Alexander Zemlinsky su testi del poeta indiano Tagore, solisti il soprano Twyla Robinson e il baritono Albert Dohmen, e la Sinfonia n. 4 op. 54 “Le poème de l’extase” di Aleksandr Skrjabin.